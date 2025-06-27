QR-код, що підтверджує наявність інвалідності: що це, коли з’явиться та кого стосується

В Україні запровадять QR-коди для водіїв з інвалідністю і збільшать штрафи за паркування на їхніх місцях.

Коли почне діяти QR-код, що підтверджує наявність інвалідності водія в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

QR-ідентифікатор інвалідності: що відомо

Скористатися перевагами на дорозі, такими як безкоштовне паркування чи доступ до спеціальних паркувальних місць, зможуть тільки ті водії, чиї транспортні засоби обладнані спеціальним розпізнавальним знаком із QR-кодом, який засвідчує наявність інвалідності.

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Тобто водій з інвалідністю разом з інформацією щодо наявності інвалідності повинен обов’язково мати унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), що додається до знака.

Нові правила застосовуються не тільки для водіїв з інвалідністю, а також до тих, хто їх перевозить.

Зокрема, на транспортному засобі має бути розміщений спеціальний позначальний знак Водій з інвалідністю, а також QR-код, який підтверджує відповідний статус.

Цей знак буде свідчити про статус особи з інвалідністю та використовуватиметься для перевірки правомірного користування передбаченими пільгами. Його вигляд і правила розміщення встановлюватиме Кабінет Міністрів.

Усі, хто залишатиме авто на спеціально визначених паркомісцях без такого маркування або без QR-коду, будуть притягнуті до відповідальності — на них накладатиметься штраф.

Коли почне діяти ідентифікатор у формі QR-коду, що підтверджує інвалідність

Нові правила набудуть чинності лише після офіційного ухвалення законопроєкту Верховною Радою. Поки що документ лише готують до розгляду.

Зокрема, документ передбачає:

встановити обов’язковий розпізнавальний знак Водій з інвалідністю з QR-кодом на авто для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить;

з на авто для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить; за паркування без належного знака і QR-коду запровадити відповідальність у вигляді накладення штрафу.

У разі ухвалення нового законопроєкту, штраф за неправомірне паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю, зросте до 5 100 грн. Наразі ця сума коливається в межах 1 020–1 700 грн.

У Міністерстві у справах ветеранів наголошують, що ця ініціатива є надзвичайно важливою для осіб з інвалідністю, серед яких велика кількість військових, які дістали поранення під час служби.

Мета запропонованих змін — покласти край ситуаціям, коли спеціальні паркомісця для людей з інвалідністю займають сторонні водії.

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