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Парковка по QR-коду: Кабмин одобрил усиление прав водителей с инвалидностью

водії з інвалідністю
Фото: Pexels

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который усиливает права водителей с инвалидностью. Документ инициировало Министерство по делам ветеранов на запрос ветеранского сообщества.

Защита прав водителей с инвалидностью — что известно

Законопроект предусматривает изменения в два закона — Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине и О дорожном движении. В нем уточнены требования к бесплатному обустройству парковочных мест для водителей с инвалидностью или авто, которые их перевозят.

Кроме того, вводится единый опознавательный знак Водитель с инвалидностью с QR-кодом. Этот знак будет подтверждать наличие инвалидности и служить для контроля использования льгот. Форму знака и порядок его установки будет определять правительство.

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Законопроект также обязывает водителей, которые пользуются льготами, иметь соответствующие документы. Их можно будет предъявить по требованию полиции как в бумажном, так и в электронном виде.

Эти изменения имеют целью прекратить случаи, когда парковочные места для лиц с инвалидностью занимают другие водители. Законопроект создан в тесном сотрудничестве с ветеранами и учитывает потребности тех, кто имеет инвалидность после ранений, но продолжает активную жизнь. Следующий шаг — рассмотрение законопроекта в Верховной Раде.

Ранее Факты ICTV узнали, какой штраф за парковку на месте для людей с инвалидностью действует в 2025 году.

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Источник: Минветеран
інвалідність, Авто, водії
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