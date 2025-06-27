Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Для психологического эффекта: Сырский о попытках РФ выйти на границы Донецкой области

Окупанти
Фото: Генштаб ВСУ

РФ не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области, пытаясь достичь не только оперативных результатов, но и создать психологический эффект.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Так, россияне хотят “поставить печально известную “ногу русского солдата”, воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-победе”, чтобы создать демонстрационный эффект.

Сейчас смотрят

— Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян работали здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки — отброшены дальше от админграницы, — добавил он.

Сырский отметил, что ситуация остается контролируемой.

Ситуация на Покровском направлении

Сырский посвятил день рабочей поездке на Покровское направление. Он отметил, что этот участок остается самым горячим среди всей 1200-километровой зоны фронта.

Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава, сообщил Сырский.

Читайте также
Один притворялся мертвым: ССО показали ликвидацию оккупантов на Покровском направлении
Покровськ, Донецька область

Связанные темы:

Война в УкраинеДонецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь