Для психологического эффекта: Сырский о попытках РФ выйти на границы Донецкой области

РФ не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области, пытаясь достичь не только оперативных результатов, но и создать психологический эффект.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Так, россияне хотят “поставить печально известную “ногу русского солдата”, воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-победе”, чтобы создать демонстрационный эффект.

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— Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян работали здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки — отброшены дальше от админграницы, — добавил он.

Сырский отметил, что ситуация остается контролируемой.

Ситуация на Покровском направлении

Сырский посвятил день рабочей поездке на Покровское направление. Он отметил, что этот участок остается самым горячим среди всей 1200-километровой зоны фронта.

Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава, сообщил Сырский.

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