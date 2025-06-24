Один притворялся мертвым: ССО показали ликвидацию оккупантов на Покровском направлении

На Покровском направлении бойцы группы 144 Центра ССО совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу россиян, которая зашла в наш тыл.

Командование Сил специальных операций ВСУ показало видео операции.

Уничтожение штурмовой группы оккупантов под Покровском

— К нам в тыл зашла группа противника, которая помешала ротации смежных подразделений, убив одного и ранив еще одного украинского защитника, — рассказал главный сержант взвода БпЛА с позывным Велик.

По его словам, операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты.

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Когда локомотив загорелся, шестеро россиян попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены.

А шестого, который был ранен и притворился мертвым, взяли в плен — его направили дронами к украинским позициям.

Операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.

В целом операция, которую военные называют “охотой”, длилась не более 40 минут.

Пленный, который оказался опытным вагнеровцем, вероятно, пополнит обменный фонд

— Если можно обменять его на кого-то из наших парней, не рискуя слишком, то почему бы этого не сделать, — подчеркнул командир группы Правый.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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