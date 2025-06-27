Задля психологічного ефекту: Сирський про спроби РФ вийти на межі Донецької області
РФ не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області, намагаючись досягти не лише певних оперативних результатів, а й психологічного ефекту.а
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Так, як зауважує Сирський, росіяни хочуть “поставити сумнозвісну “ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-“побєду”, аби створити демонстраційний ефект.
– Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі, – додав він.
Сирський наголосив, що ситуація залишається контрольованою.
Ситуація на Покровському напрямку
Сирський присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок. Він зауважив, що ця ділянка залишається найгарячішою з-поміж всієї 1200-кілометрової зони фронту.
Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу, повідомив Сирський.