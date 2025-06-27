Задля психологічного ефекту: Сирський про спроби РФ вийти на межі Донецької області

РФ не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області, намагаючись досягти не лише певних оперативних результатів, а й психологічного ефекту.а

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Так, як зауважує Сирський, росіяни хочуть “поставити сумнозвісну “ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-“побєду”, аби створити демонстраційний ефект.

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– Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі, – додав він.

Сирський наголосив, що ситуація залишається контрольованою.

Ситуація на Покровському напрямку

Сирський присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок. Він зауважив, що ця ділянка залишається найгарячішою з-поміж всієї 1200-кілометрової зони фронту.

Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу, повідомив Сирський.

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