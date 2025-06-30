Кличко отстранил своего заместителя Николая Поворозника: что известно

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника, который фигурирует в журналистском расследовании о праздновании дня рождения 25 апреля — в День траура по погибшим от российского удара по столице.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

“Празднование” в День траура

По данным журналистов издания Informer, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник праздновал свой день рождения в рабочее время в День траура 25 апреля. (День рождения Поворозника 10 апреля)

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Днем ранее Россия атаковала Киев, в результате чего в Святошинском районе столицы погибли 12 человек. Во время ночной атаки 24 апреля РФ применила 70 ракет и 145 дронов.

Издание опубликовало фотографии якобы празднования дня рождения на территории Вышгородского водоканала на берегу Киевского моря.

На праздновании у Поворозника были: Дмитрий Загуменный, который с 2018 года возглавляет аппарат КГГА; заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп; директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко; Владислав Андронов, который с 2022 года занимал должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, а впоследствии стало известно о его назначении на должность заместителя председателя КГГА по земельным вопросам.

Приехали на празднование дня рождения заместители мэра Петр Пантелеев, Валентин Мондриивский, Анна Старостенко.

На дне рождения также присутствовали директор Департамента финансов исполнительного органа Киевского горсовета Владимир Репик, пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева и начальник управления аналитического обеспечения городского главы Алексей Комаров.

Реакция Кличко на журналистское расследование

Виталий Кличко подчеркнул, что механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА регулируется законом Украины.

Кличко поручил провести служебное расследование касательно «празднования». Расследованием займутся депутаты Киевсовета, которые инициировали решение о недоверии Николаю Поворознику.

— По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей, — отметил Кличко.

Напомним, что 10 июня 74 депутата Киевского горсовета выразили недоверие первому заместителю Николаю Поворознику.

Реакция Николая Поворозника

Николай Поворозник заявил, что журналисты в своем расследовании лгут, а их видео называет манипулятивным.

— Во-первых. Никаких празднований, музыки, подарков, веселья не было. И она это видела. Сидели коллеги, ужинали и общались. Это “кино” никак не является журналистским расследованием. Поскольку подобные съемки невозможны без участия, а точнее, организации силовыми органами. Привлекли и дроны, на использование которых в условиях военного положения требуется специальное разрешение. И военный катер, который курсировал без устали и с которого тоже вели съемку, — заявил первый заместитель мэра Киева.

Николай Поворозник считает, что слежка за ним и журналистское расследование — это кампания по уничтожению репутации городских властей с целью смены власти в столице.

Известно, что Поворозник координирует департамент экономики и инвестиций, а также районные администрации Киева.

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