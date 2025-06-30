Кличко відсторонив свого заступника Миколу Поворозника: що відомо

Міський голова Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника, який фігурує у журналістському розслідуванні про святкування дня народження 25 квітня – у День жалоби за загиблими від російського удару по столиці.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

“Святкування” у День жалоби

За даними журналістів видання Informer, перший заступник мера Києва Микола Поворозник святкував свій день народження у робочий час у День жалоби 25 квітня. (День народження Поворозника 10 квітня)

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Днем раніше Росія атакувала Київ, внаслідок чого у Святошинському районі столиці загинули 12 людей. Під час нічної атаки 24 квітня РФ застосувала 70 ракет та 145 дронів.

Видання опублікувало фотографії нібито святкування на території Вишгородського водоканалу на березі Київського моря.

На святкуванні у Поворозника були: Дмитро Загуменний, який з 2018 року очолює апарат КМДА; заступник голови КМДА Вʼячеслав Непоп; директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко; Владислав Андронов, який з 2022 року обіймав посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, а згодом стало відомо про його призначення на посаду заступника голови КМДА з земельних питань.

Приїхали на святкування дня народження заступники мера Петро Пантелеєв, Валентин Мондриївський, Ганна Старостенко.

Були на дні народження й директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міськради Володимир Репік, речниця Кличка Оксана Зінов’єва та начальник управління аналітичного забезпечення міського голови Олексій Комаров.

Реакція Кличка на журналістське розслідування

Віталій Кличко наголосив, що механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА регулюється законом України.

Кличко доручив провести службове розслідування щодо “святкування”. Займатимуться розслідуванням депутати Київради, які ініціювали рішення щодо недовіри Миколі Поворознику.

– За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обов’язків, — зауважив Кличко.

Нагадаємо, що 10 червня 74 депутати Київської міськради висловила недовіру першому заступнику Миколі Поворознику.

Реакція Миколи Поворозника

Микола Поворозник заявив, що журналісти у своєму розслідуванні брешуть, а їхнє відео називає маніпулятивним.

– По-перше. Ніякого святкування, музики, подарунків, веселощів не було. І вона це бачила. Сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися. Це “кіно” ніяк не є журналістським розслідуванням. Оскільки подібні зйомки неможливі без участі, а точніше, організації силовими органами. Залучили й дрони, на використання яких в умовах воєнного стану потрібен спеціальний дозвіл. І військовий катер, який курсував невтомно і з якого теж вели зйомку, – заявив перший заступник мера Києва.

Микола Поворозник вважає, що це стеження за ним та журналістське розслідування є кампанією зі знищення репутації міської влади з метою зміни влади в столиці.

Відомо, що Поворозник координує департамент економіки та інвестицій, а також районні адміністрації Києва.

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