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Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

РФ запустила 107 дронов во время ночной атаки на Украину: как отработала ПВО

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

В ночь на 30 июня армия РФ атаковала Украину 107-ю ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов с пяти направлений.

Ночная атака на Украину: как отработала ПВО

Сегодня ночью оккупанты запускали беспилотники со стороны Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Основное направление удара — Донецкая и Харьковские области.

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По состоянию на 09:00 силами авиации, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп обезврежено 74 вражеских БпЛА на Севере, Востоке и Юге страны.

В частности, 64 дрона сбиты огневыми средствами поражения, еще 10 — локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.

В то же время зафиксировано попадание в 15 локациях и падение обломков сбитых целей еще на двух.

Ночью 30 июня РФ атаковала дронами Харьковскую область, где были попадания в Песочине, Курортном и Дергачах. Среди восьми пострадавших – ребенок.

Повреждены здание СТО, столовой санатория и складское помещение частного предприятия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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головіне за ніч 30-06

Источник: Воздушные силы ВСУ

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