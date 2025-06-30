Украина интегрирует собственные системы ПВО с норвежскими NASAMS
Укроборонпром и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились о сотрудничестве в сфере укрепления потенциала украинской противовоздушной обороны.
Речь идет об интеграции украинских систем ПВО малой и средней дальности в инфраструктуру зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Украинские ПВО интегрируют в системы NASAMS
Предполагается, что украинские разработки будут работать вместе с норвежскими модулями управления и контроля.
Ранее представители KDA провели предварительные переговоры с украинскими коллегами и изучили их производственные и научно-технические возможности.
Гендиректор Укроборонпрома Олег Гуляк отметил, что развитие и масштабирование отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны является одним из приоритетов деятельности предприятия.
— Вместе с норвежскими оружейниками мы сделаем новый шаг к созданию прочного воздушного щита, который должен надежно прикрывать стратегические объекты и гражданскую инфраструктуру. Уверен, что сотрудничество с KDA станет еще одним примером плодотворного международного партнерства, — отметил он.
Министр обороны Рустем Умеров еще в январе говорил о расширении сотрудничества с Kongsberg, которая является разработчиком и поставщиком в Украину ЗРК NASAMS.
Речь шла о том, что интеграция отечественных ПВО в систему NASAMS повысит ее эффективность. Еще одно направление партнерства — система борьбы с беспилотниками и возможности локализации их производства в Украине.