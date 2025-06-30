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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Україна інтегрує власні системи ППО із норвезькими NASAMS

Україна інтегрує власні системи ППО із норвезькими NASAMS – що відомо
Фото: Getty Images

Укроборонпром і норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовилися про співпрацю у сфері зміцнення потенціалу української протиповітряної оборони.

Йдеться про інтеграцію українських систем ППО малої та середньої дальності в інфраструктуру зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Українські ППО інтегрують у системи NASAMS

Передбачається, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями керування та контролю.

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Раніше представники KDA провели попередні перемовини з українськими колегами та вивчили їхні виробничі та науково-технічні спроможності.

Гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк наголосив, що розвиток і масштабування вітчизняних систем протиповітряної та протиракетної оборони є одним з пріоритетів діяльності підприємства.

– Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру. Впевнений, що співпраця з KDA стане ще одним прикладом плідного міжнародного партнерства, – зазначив він.

Міністр оборони Рустем Умєров ще в січні говорив про розширення співпраці з Kongsberg, яка є розробником та постачальником в Україну ЗРК NASAMS.

Йшлося про те, що інтеграція вітчизняних ППО у систему NASAMS підвищить її ефективність. Ще один напрям партнерства – система боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні.

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Джерело: Укроборонпром

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