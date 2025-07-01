Ми вже бачили все: рекрути за Контрактом 18-24 про перші бойові завдання

Кола один з перших доєднався до програми Контракт 18-24. Програма передбачає службу в штурмових підрозділах снайпером, розвідником, гранатометником. Обрав 92 окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка, бо чув про її звитяги.

Коли ми з нареченою ходили в якісь заклади, коли я бачив військових, в мене було відчуття… я завжди опускав очі. Мені соромно було, що я нічого не робив. І я весь час готувався, моя наречена – тренерка, вона мене постійно ганяла, – розповідає Кола.

Він вже був на бойових завданнях. Перше, що зробив, коли повернувся з першого – написав інструкторам. Вони всі з бойовим досвідом, як-от Танчик – на фронті з 2014, боронив Луганщину, під час повномасштабного вторгнення звільняв Харківщину, бився за Бахмут. Нині нову групу тренує Сова – на війні з 19 років, маріуполець, його батька забирали в полон і катували. Пройшов Донеччину, звільняв Харківщину.

– Одразу, коли прийшов з бойових, записав голосові інструкторам – подяку за те, що вони реально навчали тому, що потрібно. Я їм записав: Дякую за те, що навчали, ганяли. Ми ображались на них. Вони нас дуже багато “качали”, ми багато ходили, моральний якийсь тиск постійно був, але воно допомогло, дуже допомогло, тому що інструктори в нас в 92 бригаді всі з бойовим досвідом, – розповідає Кола.

Нині Кола боронить Харківщину. Ходить на бойові разом із досвідченими військовими.

– Уже було два бойові завдання. Після першого бойового завдання наш побратим дістав осколкові травми: нога, рука, груди, вухо зачепило, тільки на сьомий день ми його вивели. Перемотали, врятували, зараз він лікується. За невеликий досвід у нас були два такі “цікаві” виходи, що ми бачили все. В нас були контакти не раз, не два і не три. У нас були 120-ті міномети, у нас були дрони. Тому досвіду ми там за ці два виходи отримали – наші друзі з іншої бригади казали, що деякі люди за рік війни скільки не бачать, як ви отримали за ці два тижні.

Завдання виконали: доводилося вбивати ворога, надавати допомогу пораненим побратимам, але головне, що всі повернулися живими.

– У нас троє чи четверо було поранених, і на контрольній точці хлопчина з осколком в нозі каже: Я піду далі з вами зачищати! Ми його ледь відмовили й відправили на евак, – згадує Кола.

Ворог вдається до хитрощів, був вражений, коли з окопу, де перебували окупанти, їх кликали українською.

– Вони нас підпустили на 20 м, і вони з нами говорили українською мовою: Ви хто, чому сюди йдете? Йдіть сюди! Я одразу зв’язався з нашим командиром, щоб він дізнався, можливо це наші, але виявилося, що це окупанти. І там вже зав’язався бій. Тобто вони нас заманювали, а інші намагалися обійти нас стороною. Але всі вийшли звідти. Деякі хлопці налетіли на розтяжки, зараз “300”, але головне, що ми вийшли й усі живі. Навіть вийшли з іншого підрозділу – чоловік 47 років, були перебиті дві ноги, ми його витягували 14 годин на ношах під обстрілом. Але я зв’язувався, ноги врятували.

Кобзар – про службу за Контрактом 18-24