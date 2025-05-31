Люди думают, что мы только бьем и бросаем на войну: интервью с главой ТЦК Харьковщины

– А когда начал меняться состав ТЦК? Так было же не сразу?

– Я не могу сказать, когда это началось, но судя по документам, которые попадали мне в руки в 2022 году, когда я был в бригаде, то ТЦК пополнялись именно ранеными людьми, которые претендовали на инвалидность, поскольку в войсках они не могли уже выполнять свою работу.

И ТЦК тогда пополняли этими людьми, чтобы в армию можно было других призвать.

А здесь они ждали, когда получат статус инвалидности или немного подлечатся.

Потом стало больше раненых, и командование решило направить в армию тех, кто служат и были призваны в ТЦК, а в ТЦК перевести раненых ребят.

Я вам так скажу. В конце 2023 года, когда я пришел в Красноградский РТЦК, лично каждому командиру роты приказал принести личные дела и сверху положить справку ВВК. Все 100% на тот момент уже были ограниченно годными. Может, не все прошли через войну, но точно все были ограниченно годными.

– В последнее время увеличилось количество конфликтных ситуаций, связанных с ТЦК. По вашему мнению, почему это происходит?

– Конфликты во время оповещения происходят очень часто, поскольку отдельные гражданские отказываются выполнять законные требования полиции, представителей ТЦК. Вместо этого проявляют агрессию, провоцируют конфликты.

Я считаю, что это, скажем так, и благодаря средствам массовой информации, которые распространяют такие нарративы, что ТЦК – это сплошное зло, а если попадешь в ТЦК, то с тобой случатся какие-то плохие вещи. И очень часто эти нарративы сначала распространяют российские каналы, а потом подхватывают наши.

– Расскажите об истории с избиением харьковского учителя Юрия Федяя. Соцсети облетело видео, как 11 мая во время проверки документов сотрудник ТЦК нанес ему два удара. Как и почему это произошло? Как вы считаете, превысил ли свои полномочия сотрудник ТЦК?

– Мы выясняли эту ситуацию. Я лично считаю, что наш военнослужащий был неправ и превысил свои полномочия. Что касается обстоятельств, то мы заслушали объяснения наших сотрудников. Как стало известно, сначала было двое фигурантов, которые отказывались предоставлять документы и прибегали к оскорблениям. Один из них даже сбежал. А второй не сбежал. И только после того, когда уже наш сотрудник не сдержался, тот показал документы в подтверждение того, что он учитель и имеет бронь. Но это не оправдывает действия нашего военнослужащего.

– Полиция квалифицировала действия сотрудника ТЦК как хулиганство, будет суд. Где сейчас этот работник, какова его судьба?

– Очень много было мероприятий. По результатам служебного расследования к нему было применено дисциплинарное взыскание, приняты кадровые решения.

Этот военнослужащий переведен в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевую задачу на одном из направлений, несмотря на то, что он имеет инвалидность третьей группы.

– У него есть боевой опыт? Если да, где и когда он его получил, когда присоединился к войску?

– Я не имею права рассказывать много, но этот военнослужащий действительно был призван в ряды Вооруженных сил Украины еще в 2022 году, выполнял задачи в составе одного из подразделений на Изюмском, Авдеевском направлениях. Там получил боевое ранение. После трех месяцев лечения в госпитале его перевели в ТЦК.

Служил и выполнял свои обязанности в составе группы оповещения он ориентировочно с 2023 года.

– А к тем сотрудникам ТЦК, которые стали свидетелями применения силы, какие-то дисциплинарные наказания применены?

– По моему убеждению, они также не были правы, потому что нужно было остановить своего товарища. Но я там не был, не слышал, возможно, действительно были какие-то оскорбления.

– А что говорили сотрудники ТЦК об оскорблениях, которые звучали?

– Я там не был, а пересказывать не буду. Я не оправдываю действия наших военнослужащих. Но общество должно понять, что наши группы оповещения постоянно находятся под крайне негативным влиянием.

Они идут патрулировать в таком эмоциональном состоянии, идут в негатив. У них есть приказ, который надо выполнить: пройти, оповестить, проверить документы. И они уже настроены на оскорбления и какое-то неприятное общение. И, к сожалению, не все выдерживают этого. Особенно те, которые действительно находились в зоне боевых действий, видели гораздо больше, чем те, которые им кричат, что вы нигде не были и вообще никто.

– Расскажите о гибели на территории одного из районных ТЦК Харькова 39-летнего велосипедиста Алексея. Полиция квалифицировала его смерть как самоубийство, но родные и друзья мужчины в это не верят.

Сам Алексей в группе велосипедистов ранее писал, что после предыдущего визита в ТЦК ему обещали отомстить, ведь во время стычки с сотрудником нанес ответный удар. Писал Алексей и о том, что категорически отказывается воевать, и что лучше вообще “пуля в лоб”. Что вам известно о гибели Алексея?

– Я могу подтвердить, что этот человек находился в розыске из-за неявки по повестке, выписанной в ТЦК, где состоял на учете. Потом уже полиция остановила мужчину на улице, чтобы проверить документы.

Когда выяснилось, что тот в розыске, его доставили в ближайший ТЦК. Там ему выдали повестку, направление на ВВК. Он ушел и не вернулся.

Тогда мужчину в третий раз остановили на улице Харькова. При себе у него не было документов, а любые объяснения он давать отказывался.

Чтобы выяснить обстоятельства, он добровольно пошел в ТЦК. Я подчеркиваю, что добровольно, мне докладывали.

Пока там выясняли, кто он (он был человеком неагрессивным, вел себя вежливо, все было нормально), он, скажем так, усыпил бдительность наших сотрудников и совершил самоубийство.

Почему я говорю, что самоубийство? Потому что такая версия следствия была и есть. Первое, что мы спросили у следователей, есть ли какие-то насильственные моменты? Нет, только от удара и все.

– От удара во время падения с третьего этажа?

– Да, во время падения.

– То есть других следов на теле этого погибшего не было? От избиения или издевательств?

– Да. Во время общения с полицейскими было указано, что это самоубийство.

– Действительно ли была драка между Алексеем и сотрудником ТЦК во время предыдущего пребывания в ТЦК 8 мая?

– Мне неизвестно ни об одном случае, где была бы драка. 8 мая его не задерживали, у меня нет таких данных вообще.

По моим данным, первый случай, когда он попал в розыск, имел место несколько месяцев назад.

Второй случай, когда его доставила в ТЦК уже полиция, также был задолго до 10 мая, когда его доставила уже совместная группа. Я уверен, что со стороны представителей ТЦК никаких противоправных действий в отношении этого гражданина совершено не было.

– Есть ли доказательства, что гибель была самоубийством? В полиции ссылаются на видео с камер наблюдения. Вы видели эти видео?

– Я считаю, что не имею права давать эти объяснения, потому что следствие продолжается, и все имеющиеся данные – видеозаписи и экспертизы – есть в деле.

– Этот человек мог самостоятельно передвигаться по территории ТЦК или, когда человек находится в ТЦК, должен находиться в каком-то отдельном кабинете и передвигаться под наблюдением сотрудников?

– Конечно, что они должны быть под наблюдением. Но я вам говорил, что человек вел себя вежливо. И я был на том месте, откуда он выпрыгнул. Там рядом есть обычный туалет, куда люди поднимаются по лестнице. Туалет открыт и для посетителей ТЦК, и для работников.

Предполагаю, он просто мог пойти туда, и все просто подумали, что он пошел в туалет.

– Там нет решеток на окнах?

– Там нет решеток, это же не тюрьма.

– Кормили ли его, давали ли ему воду?

– Конечно, его там кормили. К нему нормально относились, поэтому он по коридорам мог передвигаться из одного места в другое.

– Говорил ли этот человек, что отказывается воевать, что это его принципы?

– Я не буду объяснять этого, чтобы не подвергать опасности своих подчиненных.

– Видели ли вы то, что он якобы лично писал в группе велосипедистов, что не хочет воевать, лучше бы пуля в лоб, чем идти служить?

– Видел. Увидев те его слова, считаю, что он сам давно уже задумал то, что сделал.

– Было ли внутреннее расследование? Засвидетельствовало ли оно, что в действиях сотрудников ТЦК были нарушения?

– Расследование проводили представители старшего штаба. Комментировать я его не могу, но я вас могу заверить, что все виновные лица уже наказаны дисциплинарно, приняты и кадровые решения.

– Они уволены?

– Не могу это комментировать (18 мая в Оперативном командовании Восток сообщили об отстранении от исполнения служебных обязанностей начальника и заместителя РТЦК, – Ред.)

– Вы употребляете слово “виноваты”, то в чем они виноваты?

– Человек как минимум должен был быть под наблюдением, и наши сотрудники не должны были ослаблять свою бдительность.

– На фоне сложнейшей ситуации с пополнением войска в соцсетях звучат призывы отменить мобилизацию, закрыть ТЦК, одеть сотрудников ТЦК в спецформу. Как Вы к этому всему относитесь?

– Что делать с ТЦК, решать руководству страны. Мы действуем в соответствии с определенными для нас задачами – мобилизацией и призывом военнообязанных на военную службу по контракту.

Возможности наши обусловлены законодательством. Для того, чтобы мы работали в рамках действующего законодательства, созданы мобильные группы, в состав которых входят Национальная полиция, иногда даже представители СБУ (чтобы все было в рамках действующего законодательства). Задача есть, и мобилизация должна происходить.

Относительно формы могу сказать только одно. Я вам уже рассказывал, сколько военнослужащих пришли в ТЦК с фронта. Для этих ребят будет оскорблением, если им будут разрабатывать какую-то индивидуальную форму.

Я считаю, что они этого не заслужили. Они много сделали для своей страны не для того, чтобы им выдавали какую-то отдельную форму и указывали: “Смотрите, это ТЦКшник”. Они такие же защитники своей страны, как и те, которые сейчас находятся в окопах и на линии соприкосновения.

И хотел бы добавить, что я вырос в Харьковской области, учился в Харькове, поэтому наш регион я очень люблю. И считаю, что настоящий харьковчанин должен защищать свою землю, а не прятаться от мобилизации.

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