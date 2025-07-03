Події ночі 3 липня: удари по Одесі, детонація в Харцизьку, “бавовна” у РФ

В Одесі та Києві вночі лунали вибухи – міста атакували безпілотники. Наслідком атаки Одеси стала пожежа у 9-поверховому житловому будинку, постраждали троє людей.

Крім того, у Харцизьку Донецької області детонував склад боєприпасів, а у російському Липецьку скаржилися на вибухи через атаку дронів.

Вночі прозвучала заява Держдепу, що США не припиняли постачання зброї до України.

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Про головні події ночі 3 липня – читайте у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Одесі: наслідки

3 червня посеред ночі в Одесі пролунали вибухи. Відомо, що місто атакували ворожі дрони. Наслідком чергового російського обстрілу стала пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Вогонь охопив верхні поверхи з 7 по 9-й.

За даними ДСНС, 50 мешканців будинку було евакуйовано. За допомогою спецтехніки 10 осіб, серед них 2 дітей, були врятовані.

П’ятеро людей, включно з дітьми, були заблоковані на верхніх поверхах, їх вдалось звільнити.

Троє постраждалих госпіталізовано до медичних закладів міста. Загалом унаслідок обстрілу постраждали 5 людей.

Обстріл Києва вночі 3 липня

У ніч з 2 на 3 липня у Києві прогриміли потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про зафіксовані безпілотники, які рухалися до Києва зі східного напрямку.

Наразі про наслідки вибухів, а саме чи є постраждалі та руйнування, не повідомлялось.

Детонація складу БК у Харцизьку

Вночі у тимчасово окупованому місті Харцизьк Донецької області прогриміли потужні вибухи.

– Великий склад БК (боєкомплектів, – Ред.) росіян у місті Харцизьк, Донецької області, на тимчасово окупованій території, – прокоментував відео Коваленко.

Що наразі там відбувається та що стало причиною пожежі та подальших вибухів поки що не відомо.

Атака дронів у Липецьку

Близько 01:29 ночі за місцевим часом 3 липня у Липецьку було оголошено тривогу і “жовтий” рівень повітряної небезпеки через загрозу атаки БпЛА. Незабаром рівень підвищили до “червоного” рівня. Станом на ранок, він залишається.

Після цього у регіоні пролунали потужні вибухи, а згодом російські пабліки повідомляли про роботу ППО по безпілотниках.

Як писали місцеві жителі, дрони летіли в бік аеродрому Липецьк-2.

Крім того, повідомлялось про близько 15 вибухів у Європейському та Ізмайловському районах Липецької області.

Відомо, що внаслідок падіння уламків дронів, загинула людина, є постраждалі.

Заява США щодо постачання зброї Україні

Сполучені Штати Америки не припиняли постачання зброї Україні, заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс під час брифінгу. Вона зауважила, що йдеться про один конкретний аспект, який наразі змінився.

– Я хотіла б уточнити: ми не припиняли постачання зброї Україні. Йдеться про одну конкретну ситуацію, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є кілька інших потужних і активних ініціатив у рамках допомоги Україні щодо озброєння, – сказала Брюс.

За словами речниці американського Держдепу, вона не виступає від імені Пентагону, а лише посилається на їхню заяву й на те, що чітко окреслили у Міністерстві оборони США.

Світоліна вийшла в третє коло Вімблдону-2025

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла у другому раунді “нейтральну” тенісистку Аляксандру Саснович і вийшла в третє коло Вімблдону-2025.

Після обміну брейками українка виграла три гейми поспіль і впевнено взяла перший сет 6:2.

У другому сеті Еліна поступилася на власній подачі, але швидко відігралася і вийшла вперед. Саснович змогла відновити рівновагу під кінець сету, проте в десятом геймі Світоліна реалізувала ключовий брейк і завершила матч перемогою 6:4. Гра тривала 1 годину 17 хвилин.

Ця перемога стала для Світоліної вже 32-ю в сезоні, а на Вімблдоні вона втретє поспіль виходить у третє коло.

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