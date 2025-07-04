МОН затвердило нові регіональні коефіцієнти конкурсного бала для вступу: що зміниться для абітурієнтів
Регіональний коефіцієнт впливає на розрахунок конкурсного бала, тож підсумковий результат може змінюватися залежно від того, в якій області розташований обраний виш.
Про те, які нові регіональні коефіцієнти та як вони впливають під час вступу, читайте в нашому матеріалі.
Регіональні коефіцієнти для вступу: МОН затвердило нові множники
Відповідно до внесених змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, цього року враховуватимуть нові регіональні коефіцієнти для вступу до вишів — це спеціальні множники, які можуть трохи підвищити конкурсний бал.
Нові регіональні коефіцієнти конкурсного бала для вступу застосовуються:
- при вступі на бакалаврат;
- при вступі на магістратуру медичного, фармацевтичного або ветеринарного напрямів.
Принцип дії простий: якщо ви подаєте заяву до закладу, який розташований у певній області, конкурсний бал множиться на відповідний коефіцієнт.
Це зроблено для того, щоб заохотити абітурієнтів вступати не лише до університетів у Києві та великих містах, а й до вишів у регіонах.
МОН: регіональні коефіцієнти для вступу у 2025 році
1,07 — для вишів у:
- Запорізькій області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Сумській області;
- Харківській області.
1,04 — для вишів у:
- Дніпропетровській області;
- Полтавській області;
- Чернігівській області.
1,00 — для всіх інших регіонів (без змін).
У 2025 році зменшено регіональний коефіцієнт для вступу до закладів, розташованих у Чернігівській області та Бучанському районі Київської області, порівняно з минулим роком.
Під час вступу підсумковий конкурсний бал множитиметься на регіональний коефіцієнт — це відбуватиметься на фінальному етапі розрахунку після врахування результатів іспитів.
Зверніть увагу, що коефіцієнт залежить не від місця вашого проживання, а від того, де знаходиться університет, до якого подаєте документи.
Як це працює
Давайте розглянемо, як це працюватиме на практиці. До прикладу, з української мови під час складання НМТ ви отримали 150 балів, а з математики — 140 балів.
Отже, якщо ви вступатимете до ВНЗ, який знаходиться в Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Сумській або Харківській областях, то ці бали варто помножити на 1,07. Саме таким є регіональний коефіцієнт у цих областях.
Таким чином, отримаємо, що з української мови ваш бал підвищиться до 160,5, а з математики — до 149,8. Ви отримуєте майже 10 додаткових балів, маючи середній бал із цих предметів. Це значно підвищує ваші шанси вступити до омріяного вишу.
Якщо ж ви вступатимете до вищого навчального закладу Києва, то в такому випадку ваші бали залишатимуться такими, якими були.