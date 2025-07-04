МОН затвердило нові регіональні коефіцієнти конкурсного бала для вступу: що зміниться для абітурієнтів

Регіональний коефіцієнт впливає на розрахунок конкурсного бала, тож підсумковий результат може змінюватися залежно від того, в якій області розташований обраний виш.

Про те, які нові регіональні коефіцієнти та як вони впливають під час вступу, читайте в нашому матеріалі.

Регіональні коефіцієнти для вступу: МОН затвердило нові множники

Відповідно до внесених змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, цього року враховуватимуть нові регіональні коефіцієнти для вступу до вишів — це спеціальні множники, які можуть трохи підвищити конкурсний бал.

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Нові регіональні коефіцієнти конкурсного бала для вступу застосовуються:

при вступі на бакалаврат;

при вступі на магістратуру медичного, фармацевтичного або ветеринарного напрямів.

Принцип дії простий: якщо ви подаєте заяву до закладу, який розташований у певній області, конкурсний бал множиться на відповідний коефіцієнт.

Це зроблено для того, щоб заохотити абітурієнтів вступати не лише до університетів у Києві та великих містах, а й до вишів у регіонах.

МОН: регіональні коефіцієнти для вступу у 2025 році

1,07 — для вишів у:

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Сумській області;

Харківській області.

1,04 — для вишів у:

Дніпропетровській області;

області; Полтавській області;

області; Чернігівській області.

1,00 — для всіх інших регіонів (без змін).

У 2025 році зменшено регіональний коефіцієнт для вступу до закладів, розташованих у Чернігівській області та Бучанському районі Київської області, порівняно з минулим роком.

Під час вступу підсумковий конкурсний бал множитиметься на регіональний коефіцієнт — це відбуватиметься на фінальному етапі розрахунку після врахування результатів іспитів.

Зверніть увагу, що коефіцієнт залежить не від місця вашого проживання, а від того, де знаходиться університет, до якого подаєте документи.

Як це працює

Давайте розглянемо, як це працюватиме на практиці. До прикладу, з української мови під час складання НМТ ви отримали 150 балів, а з математики — 140 балів.

Отже, якщо ви вступатимете до ВНЗ, який знаходиться в Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Сумській або Харківській областях, то ці бали варто помножити на 1,07. Саме таким є регіональний коефіцієнт у цих областях.

Таким чином, отримаємо, що з української мови ваш бал підвищиться до 160,5, а з математики — до 149,8. Ви отримуєте майже 10 додаткових балів, маючи середній бал із цих предметів. Це значно підвищує ваші шанси вступити до омріяного вишу.

Якщо ж ви вступатимете до вищого навчального закладу Києва, то в такому випадку ваші бали залишатимуться такими, якими були.

Джерело : Міносвіти

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