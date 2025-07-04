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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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МОН затвердило нові регіональні коефіцієнти конкурсного бала для вступу: що зміниться для абітурієнтів

регіональні коефіцієнти конкурсного бала для вступу,
Фото: Pixabay

Регіональний коефіцієнт впливає на розрахунок конкурсного бала, тож підсумковий результат може змінюватися залежно від того, в якій області розташований обраний виш. 

Про те, які нові регіональні коефіцієнти та як вони впливають під час вступу, читайте в нашому матеріалі.

Регіональні коефіцієнти для вступу: МОН затвердило нові множники 

Відповідно до внесених змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, цього року враховуватимуть нові регіональні коефіцієнти для вступу до вишів — це спеціальні множники, які можуть трохи підвищити конкурсний бал. 

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Нові регіональні коефіцієнти конкурсного бала для вступу застосовуються: 

  • при вступі на бакалаврат; 
  • при вступі на магістратуру медичного, фармацевтичного або ветеринарного напрямів. 

Принцип дії простий: якщо ви подаєте заяву до закладу, який розташований у певній області, конкурсний бал множиться на відповідний коефіцієнт.

Це зроблено для того, щоб заохотити абітурієнтів вступати не лише до університетів у Києві та великих містах, а й до вишів у регіонах. 

МОН: регіональні коефіцієнти для вступу у 2025 році 

1,07 — для вишів у: 

  • Запорізькій області; 
  • Миколаївській області; 
  • Одеській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області.

1,04 — для вишів у: 

  • Дніпропетровській області; 
  • Полтавській області; 
  • Чернігівській області.

1,00 — для всіх інших регіонів (без змін). 

У 2025 році зменшено регіональний коефіцієнт для вступу до закладів, розташованих у Чернігівській області та Бучанському районі Київської області, порівняно з минулим роком. 

Під час вступу підсумковий конкурсний бал множитиметься на регіональний коефіцієнт — це відбуватиметься на фінальному етапі розрахунку після врахування результатів іспитів. 

Зверніть увагу, що коефіцієнт залежить не від місця вашого проживання, а від того, де знаходиться університет, до якого подаєте документи. 

Як це працює

Давайте розглянемо, як це працюватиме на практиці. До прикладу, з української мови під час складання НМТ ви отримали 150 балів, а з математики — 140 балів. 

Отже, якщо ви вступатимете до ВНЗ, який знаходиться в Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Сумській або Харківській областях, то ці бали варто помножити на 1,07. Саме таким є регіональний коефіцієнт у цих областях. 

Таким чином, отримаємо, що з української мови ваш бал підвищиться до 160,5, а з математики — до 149,8. Ви отримуєте майже 10 додаткових балів, маючи середній бал із цих предметів. Це значно підвищує ваші шанси вступити до омріяного вишу. 

Якщо ж ви вступатимете до вищого навчального закладу Києва, то в такому випадку ваші бали залишатимуться такими, якими були. 

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Джерело: Міносвіти

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