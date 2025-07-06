Карта бойових дій на 6 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Такі дані 6 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 6 липня 2025

Ситуація в Україні на 6 липня 2025

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 23 атаки росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 312 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень в районі Вовчанська та в напрямку Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 37 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Загалом минулої доби відбулося сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в бік Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку у бік Кам’янського загарбники здійснили п’ять атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Втрати РФ на 6 липня 2025

особового складу близько 1026440 (+1180) осіб;

танків – 10992 (+2) од;

бойових броньованих машин – 22956 (+3) од;

артилерійських систем – 29960 (+39) од;

РСЗВ – 1430 (+2) од;

засоби ППО – 1192 (+1) од;

літаків – 421 (+1) од;

гелікоптерів – 340 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216);

крилаті ракети – 3439 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104);

спеціальна техніка – 3925 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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