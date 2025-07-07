Обсудили встречу Коалиции желающих в Риме – Зеленский о переговорах со Стармером

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество и предстоящую встречу Коалиции желающих.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Переговоры Зеленского и Стармера: что известно

— Говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи Коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней, — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что идет работа над тем, чтобы “решения были максимально сильными”.

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Стармер выразил соболезнования в связи с последними масштабными ракетными атаками России.

Президент поблагодарил его за поддержку украинцев в это сложное время.

Лидеры обсудили возможность дополнительного финансирования уже в этом месяце для расширения внутреннего производства дронов, особенно перехватчиков.

Также договорились активизировать работу над усилением сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности в формате Рамштайн. Приоритетом остается усиление защиты жизни.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине новую военную помощь — 350 современных ракет противовоздушной обороны ASRAAM.

Ракеты будут использоваться вместе с британскими системами Raven. Еще пять таких систем уже направляются в Украину, всего их будет 13.

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