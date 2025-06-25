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Украина получит от Великобритании ракеты ПВО: впервые помощь оплачена доходами от активов РФ

Великобритания впервые передаст Украине оружие, профинансированное доходами от активов РФ
Фото: Офис президента

Великобритания предоставит Украине новую военную помощь. На этот раз она будет профинансирована доходами, которые Лондон получил с процентов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

Великобритания впервые предоставит Украине оружие за средства из российских активов

Украина получит 350 современных ракет противовоздушной обороны. Изначально ракеты ASRAAM были класса воздух-воздух, но теперь их можно запускать с грузовиков. Инженеры Королевских ВВС и MBDA UK специально адаптировали их для запуска с земли всего за три месяца.

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Ракеты будут использоваться вместе с британскими системами Raven. Еще пять таких систем уже направляются в Украину, всего их будет 13.

70 млн фунтов стерлингов (более $95 млн) для этого пакета помощи взяли из доходов, которые Великобритания получила благодаря замороженным российским активам. Это первый случай, когда связанные с Россией средства напрямую идут на финансирование оружия для Украины.

— Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Совершенно правильно, что мы используем полученные российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной, — заявил Стармер, выступая на саммите НАТО в Гааге.

Министр обороны Джон Хили добавил, что ракеты спасут жизни и являются доказательством того, что британская оборонная промышленность может быстро адаптироваться к потребностям современной войны.

Новый пакет помощи является частью ежегодного обязательства Великобритании перед Украиной по предоставлению 4,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи.

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Источник: The Guardian

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