Обговорили зустріч Коаліції охочих у Римі – Зеленський про переговори із Стармером

Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили подальшу співпрацю та майбутню зустріч Коаліції охочих.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Переговори Зеленського і Стармера: що відомо

– Говорив із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів, – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що йде робота над тим, щоб “рішення були максимально сильними”.

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Стармер висловив співчуття у зв’язку з останніми масштабними ракетними атаками Росії.

Президент подякував йому за підтримку українців у цей складний час.

Лідери обговорили можливість додаткового фінансування вже цього місяця для розширення внутрішнього виробництва дронів, особливо перехоплювачів.

Також домовилися активізувати роботу над посиленням співпраці з ключовими партнерами, зокрема у форматі Рамштайн. Пріоритетом залишається посилення захисту життя.

Раніше стало відомо, що Велика Британія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який включає 350 сучасних ракет протиповітряної оборони ASRAAM.

Ракети використовуватимуться разом із британськими зенітними системами Raven. Ще п’ять таких установок уже прямують до України, а загальна їх кількість сягне 13 одиниць.

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