Пакунок школяра: сколько денег смогут получить родители первоклассников

В понедельник, 7 июля, правительство приняло решение о запуске новой выплаты для украинцев Пакунок школяра.

Родители, чьи дети в этом году идут в первый класс в офлайн-формате, смогут получить денежную помощь для подготовки к школе.

Пакунок школяра — размер выплаты и как получить

Пакунок школяра — это денежная помощь от государства в размере 5 тыс. грн. Выплату сможет получить каждая украинская семья, которая отправляет ребенка в первый класс в офлайн-формате.

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Средства можно будет потратить на покупку необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви. Чтобы получить Пакунок школяра, необходимо будет подать заявку через Дію.

— Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы. Министерство социальной политики прокоммуницирует все детали и информацию о старте подачи заявок, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул, что выплата в 5 тыс. грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

— Запуск Пакунок школяра — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине, — добавил Шмыгаль.

Недавно в Государственной службе статистики сообщили, что количество школьников в Украине упало до минимума за последние 30 лет. По оценкам экспертов, тенденция к уменьшению, вероятно, будет продолжаться.

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