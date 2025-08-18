Як отримати Пакунок школяра у Дії
Уряд запустив нову виплату для українців Пакунок школяра. Батьки, чиї діти цього року йдуть у перший клас в офлайн-форматі, можуть отримати грошову допомогу для підготовки до школи через застосунок Дія.
Пакунок школяра – розмір виплати і на що можна витратити
Пакунок школяра – це грошова допомога від держави в розмірі 5 тис. грн. Виплату зможе отримати кожна українська сім’я, яка відправляє дитину в перший клас в офлайн-форматі.
Кошти можна буде витратити на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття. Щоб отримати Пакунок школяра, необхідно подати заявку через Дію.
– Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подання заявок, – заявив Денис Шмигаль.
Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
– Запуск Пакунку школяра – це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні, – додав Шмигаль.
Як отримати Пакунок школяра через Дію
Якщо вашу дитину вже зараховано до першого класу, ви одразу отримаєте push-сповіщення в застосунку Дія. Далі потрібно подати заяву для отримання виплати Пакунок школяра:
- Оберіть Сервіси – Допомога від держави – Пакунок школяра.
- Оберіть дитину-першокласника.
- Перейдіть до оформлення заяви про допомогу.
- Оберіть Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає — відкрийте в одному з банків-партнерів.
- Перевірте дані в заяві та затвердьте її Дія.Підписом.
Заяву на отримання 5 тис. грн можна подати в Дії до 15 листопада 2025 року.
Нещодавно у Державній службі статистики повідомили, що кількість школярів в Україні впала до мінімуму за останні 30 років. За оцінками експертів, тенденція до зменшення, імовірно, триватиме.