Як отримати Пакунок школяра у Дії

Уряд запустив нову виплату для українців Пакунок школяра. Батьки, чиї діти цього року йдуть у перший клас в офлайн-форматі, можуть отримати грошову допомогу для підготовки до школи через застосунок Дія.

Пакунок школяра – розмір виплати і на що можна витратити

Пакунок школяра – це грошова допомога від держави в розмірі 5 тис. грн. Виплату зможе отримати кожна українська сім’я, яка відправляє дитину в перший клас в офлайн-форматі.

Кошти можна буде витратити на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття. Щоб отримати Пакунок школяра, необхідно подати заявку через Дію.

– Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подання заявок, – заявив Денис Шмигаль.

Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

– Запуск Пакунку школяра – це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні, – додав Шмигаль.

Як отримати Пакунок школяра через Дію

Якщо вашу дитину вже зараховано до першого класу, ви одразу отримаєте push-сповіщення в застосунку Дія. Далі потрібно подати заяву для отримання виплати Пакунок школяра:

Оберіть Сервіси – Допомога від держави – Пакунок школяра. Оберіть дитину-першокласника. Перейдіть до оформлення заяви про допомогу. Оберіть Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає — відкрийте в одному з банків-партнерів. Перевірте дані в заяві та затвердьте її Дія.Підписом.

Заяву на отримання 5 тис. грн можна подати в Дії до 15 листопада 2025 року.

Нещодавно у Державній службі статистики повідомили, що кількість школярів в Україні впала до мінімуму за останні 30 років. За оцінками експертів, тенденція до зменшення, імовірно, триватиме.

