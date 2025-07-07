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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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ППО – головне для захисту життя: Зеленський звернувся до партнерів після атак РФ

ППО це головне для захисту життя: Зеленський звернувся до партнерів після атаки РФ
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів України після російської атаки 7 липня, внаслідок якої під обстрілами опинились щонайменше Донеччина, Дніпровщина, Харків і Одеса. 

Звернення Зеленського: у центрі уваги ППО

Український лідер підкреслив, що аварійно-рятувальні роботи тривають ще з ночі, а тривоги продовжуються і протягом дня.

Він розповів, що поранено було 27 людей, троє з яких – діти, а наймолодшій – усього три роки. Троє людей госпіталізовані і одна загинула. 

Зараз дивляться

За його інформацією, росіяни вдарили по Україні 101 дроном, з яких абсолютна більшість – це російсько-іранські шахеди. 

– Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів. Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя, – зазначив Володимир Зеленський. 

Крім того президент розповів, що уже динамічно реалізовуються домовленості про інвестиції у власне виробництво зброї, зокрема – всіх типів дронів, але особливо – дронів-перехоплювачів. 

– Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня армія РФ атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотником-імітатором різних типів.

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Джерело: Офіс президента

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