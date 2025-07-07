Зеленский встретится с президентом Италии в Риме
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Встреча президентов Украины и Италии: когда состоится
Как говорится на сайте президента Итальянской Республики, встреча Зеленского и Маттареллы состоится в среду, 9 июля.
Отмечается, что встреча президентов Украины и Италии запланирована в Квиринальском дворце на 17:00 по киевскому времени. После нее состоится пресс-конференция.
В четверг, 10 июля, в Риме начнется Конференция по восстановлению Украины.
Предыдущая встреча Зеленского и Маттареллы состоялась 10 января. Тогда он анонсировал возможный визит президента Италии в Украину.
В понедельник, 7 июля, Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Стармером — премьер-министром Великобритании.
Во время разговора они уделили внимание дальнейшему сотрудничеству двух стран и предстоящей встрече Коалиции желающих.