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Зеленский встретится с президентом Италии в Риме

Володимир Зеленський і Серджо Маттарелла
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Встреча президентов Украины и Италии: когда состоится

Как говорится на сайте президента Итальянской Республики, встреча Зеленского и Маттареллы состоится в среду, 9 июля.

Отмечается, что встреча президентов Украины и Италии запланирована в Квиринальском дворце на 17:00 по киевскому времени. После нее состоится пресс-конференция.

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В четверг, 10 июля, в Риме начнется Конференция по восстановлению Украины.

Предыдущая встреча Зеленского и Маттареллы состоялась 10 января. Тогда он анонсировал возможный визит президента Италии в Украину.

В понедельник, 7 июля, Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Стармером — премьер-министром Великобритании.

Во время разговора они уделили внимание дальнейшему сотрудничеству двух стран и предстоящей встрече Коалиции желающих.

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