Китайські деталі у збитих Шахедах: Зеленський запровадив санкції щодо їх виробників

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 8 липня Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо п’яти компаній, зареєстрованих у Китаї.

Відповідний указ глави держави № 466/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Санкції України проти 5 китайських компаній

Згідно з документом, санкції накладено на: Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко., Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко., Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко., Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко. та Нінбо БЛІН Мешінері Ко.

Зараз дивляться

У переліку обмежувальних заходів – 16 пунктів:

безстрокове позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. блокування активів (на 10 років) – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим законом (повна заборона); заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Коментар Власюка

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що у збитих Шахедах, якими РФ вночі 4 липня атакувала Київ, виявили компоненти китайського виробництва.

– Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках, – наголосив він.

За його словами, Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.