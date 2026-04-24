Марта Бондаренко, редактор ленты
Взрывы в Днепре: враг атакует ударными дронами
Сегодня, 24 апреля, в Днепре прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Взрыв в Днепре сегодня, 24 апреля: что известно
О взрыве в Днепре стало известно около 08:48. По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил в направлении Днепра ударные дроны.
Напомним, что утром 22 апреля россияне атаковали Днепр дронами. В результате вражеской атаки в городе было зафиксировано несколько пожаров. Повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также автомобиль.
