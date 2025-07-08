Льотчик Дмитро Фішер отримав звання Героя України посмертно: що про нього відомо

У вівторок, 8 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння полковнику Дмитру Вільгельмовичу Фішеру звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно.

Про це йдеться в указі президента № 468/2025.

Дмитро Фішер – Герой України посмертно

Повідомляється, що Фішера нагородили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові.

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Що відомо про Дмитра Фішера

Дмитро Вільгельмович проживав у Миргороді і з 2017 року обіймав посаду заступника командира 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України.

Він перебував на передовій від початку повномасштабного вторгнення в Україну і безпосередньо брав участь у боях за звільнення Київщини, Харківщини, Сумщини і острова Зміїний.

На момент загибелі йому було 50 років. 5 червня 2022 року його літак Су-27 збила російська ППО під час виконання складної бойової місії поблизу міста Оріхів Запорізької області.

Фішер вважався зниклим безвісти півтора року.

Його тіло евакуювали розвідники спецпідрозділу ГУР на початку лютого 2024 року. Експертиза ДНК підтвердила особу Дмитра Фішера у березні 2024-го. Поховання відбулося в Миргороді 28 березня 2024 року.

Льотчик за призванням

За даними Укрінформу, дружина Дмитра, Світлана, згадувала, що з самого дитинства її чоловік ствердно казав: “Я буду військовим льотчиком-винищувачем”.

Закінчив на відмінно Суворовське училище. Пізніше – освоїв п’ять типів літаків, таких як винищувачі Су-27 та МіГ-29, бомбардувальник Су-24, винищувач-бомбардувальник Су-17, навчально-тренувальний Л-39.

Також Фішер був одним із перших, кого допустили до ознайомлення з винищувачами F-16 під час навчань Безпечне небо-2011.

Крім того, він був першокласним льотчиком-інструктором та поставив на крило десятки молодих пілотів.

Дмитро був серед тих, хто прикривав небо під час Зимових Олімпійських ігор в Сочі з 7 до 23 лютого 2014 року. А коли почались активні бойові дії, Фішер на Су-27 перехопив російський турбогвинтовий літак Іл-20, який порушив повітряний простір України на південь від Донецька.

Фішер неодноразово представляв Повітряні сили України і перемагав на міжнародних авіаційних показах в Європі. Так, у 2017 році він отримав приз за Найкращий показ фігур вищого пілотажу серед країн, які не є членами НАТО.

Серед нагород Дмитра, крім звання Героя України та Золотої Зірки – медаль За військову службу Україні (2013) і орден Богдана Хмельницького III ступеня (2022).

Джерело: Офіс президента, Укрінформ

Фото: Миргородська громада

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