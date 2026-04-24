В Черном море во время движения по украинскому морскому коридору российские беспилотники атаковали торговое судно, которое направлялось в один из портов Большой Одессы.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на торговое судно в Одессе 24 апреля: что известно

По словам Кипера, речь идет о балкере под флагом Сент-Китс и Невис, который направлялся в порты Большой Одессы.

По данным Администрации морских портов, судно подверглось поражению двумя беспилотниками.

В результате атаки на борту возник пожар, который экипаж оперативно ликвидировал.

Напомним, что взрывы в Одессе прогремели в ночь на 24 апреля.

По данным главы Одесской ГВА Сергея Лысака, под удар попали жилые кварталы — две двухэтажки и трехэтажный дом.

В результате атаки погибли два человека — супруги в возрасте по 75 лет. Еще около 15 человек получили ранения, часть из них госпитализированы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 521-е сутки.

