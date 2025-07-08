Спроба теракту в готелі Рівного: агентку завербували на сайті знайомств

Служба безпеки України затримала агентку російських спецслужб, яка готувала теракт у готелі Рівного.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спроба теракту в готелі Рівного: що відомо

Теракт у готелі Рівного на замовлення росіян готувала 49-річна місцева жителька.

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Як встановило розслідування, окупанти завербували жінку через сайт знайомств.

Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу.

Водночас терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного саморобного вибухового пристрою для нових терактів.

Саморобний вибуховий пристрій жінка залишила в одному з номерів готельного комплексу.

Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів.

Росіяни планували дистанційно активувати вибухівку за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено саморобний пристрій.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку на гарячому, коли та поспіхом виїжджала з готелю після закладення вибухівки.

Саморобний вибуховий пристрій Служба безпеки знешкодила.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України – закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисниця перебуває під вартою.

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за спробу здійснення терористичного акту на замовлення російських спецслужб.

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