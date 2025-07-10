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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Историческое соглашение: Великобритания поставит Украине 5 тыс. ракет ПВО Thales

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Великобритания и Украина заключили оборонное соглашение о поставке нашей стране 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны Thales. Британское правительство назвало соглашение “историческим”.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Соглашение с Великобританией о поставках ракет Thales

Производство ракет продлится 19 лет, общая стоимость проекта составит 2,5 млрд фунтов стерлингов.

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 — Мы обеспечиваем поставки жизненно важного оборудования в Украину и укрепляем нашу собственную оборонно-промышленную базу. Это четкая демонстрация нашего Плана изменений в действии — поддержка британского бизнеса, увеличение экспорта и плечом к плечу с Украиной перед лицом российской агрессии, — заявил министр экспорта Гарет Томас.

Подписание соглашения запланировано на 10 июля в Риме во время международной конференции, посвященной восстановлению Украины.

Британское правительство также предоставит Украине двустороннюю финансовую поддержку в размере до 283 млн фунтов стерлингов до 2026 года.

Речь идет о ракетах Thales калибром 70 мм, которые применяются против ударных беспилотников. Они могут запускаться из крупнокалиберного оружия, имеют дальность действия до 3 тыс. м, а некоторые модификации оснащены системами лазерного наведения.

В июне сообщалось, что Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи, финансирование которого будет происходить за счет процентов от замороженных российских активов. В рамках этой помощи планировалась передача 350 современных ракет для противовоздушной обороны.

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