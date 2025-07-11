Уклонение от службы и мошенничество: ГБР объявило о подозрении руководителю ЦПК Шабунину

Главе Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталию Шабунину объявили подозрение по делу, касающемуся уклонения от военной службы во время военного положения и мошенничества.

ГБР сообщило о подозрении Шабунину: что известно

Как сообщает Государственное бюро расследований, общественному активисту, имя которого не указывается, инкриминируют систематическое уклонение от службы в Вооруженных Силах Украины и использование военного автомобиля в личных целях.

Интерфакс-Украина уточняет, что речь идет именно о Шабунине.

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении одному из общественных активистов, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении Бюро.

Правоохранители утверждают, что уголовное дело не связано с профессиональной деятельностью фигуранта.

— Мобилизовавшись в 2022 году, фигурант в течение длительного времени не являлся к месту службы и под видом “командировок” находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав Сил обороны. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тыс. грн, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части, — сообщили в ГБР.

Следствие установило, что этот военнослужащий незаконно пользовался внедорожником, завезенным как гуманитарная помощь для нужд украинской армии. Транспорт не был оформлен надлежащим образом, а также не было правовых оснований для его использования.

Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву, — отметили в ГБР.

— Фигуранту объявлено подозрение по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины — уклонение от службы во время военного положения и по ч. 2 ст. 190 УК Украины (редакция на момент совершения правонарушения) — мошенничество в крупных размерах.

Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В ГБР подчеркнули, что закон должен быть один для всех, независимо от должности, публичного статуса или общественной деятельности.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Обыск в квартире Шабунина

Напомним, 11 июля правоохранительные органы провели обыски в квартире председателя ЦПК Виталия Шабунина. В ходе следственных действий были изъяты его мобильный телефон, ноутбук жены, планшеты и телефоны детей.

По результатам обыска в доме председателя правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина правоохранители изъяли телефон и компьютер его жены, а также планшет и телефоны детей, сообщил ЦПК.

Обыск в доме Виталия Шабунина завершился. На данный момент известно, что следователи изъяли телефон и компьютер жены Виталия. Кроме того, изъяли планшет и телефоны детей, которым 10 и 7 лет, — говорится в сообщении ЦПК.

В ЦПК предположили, что накануне Шабунина “намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы адвокаты не смогли оперативно прибыть на место обыска”.

Ранее Шабунин сообщал о своем переводе из Министерства обороны в Государственную пограничную службу. Он связывал такое решение с его активной публичной позицией и критикой власти.

Фото: Виталий Шабунин

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