Ухилення від служби та шахрайство: ДБР оголосило про підозру керівнику ЦПК Шабуніну

Голові Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну оголосили підозру у справі, яка стосується ухилення від військової служби під час воєнного стану та шахрайства.

ДБР повідомило про підозру Шабуніну: що відомо

Як інформує Державне бюро розслідувань, громадському активісту, ім’я якого не вказується, інкримінують систематичне ухилення від служби у Збройних Силах України та використання військового автомобіля у власних цілях.

Інтерфакс-Україна уточнює, що йдеться саме про Шабуніна.

Зараз дивляться

– Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України, – йдеться в повідомленні Бюро.

Правоохоронці стверджують, що кримінальна справа не пов’язана з професійною діяльністю фігуранта.

– Мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн, попри фактичну відсутність у військовій частині, – повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що цей військовослужбовець незаконно користувався позашляховиком, завезеним як гуманітарна допомога для потреб української армії. Транспорт не був оформлений належним чином, а також не було правових підстав для його використання.

– Автомобіль використовувався в особистих цілях, зокрема для пересування по Києву, – зазначили у ДБР.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України – ухилення від служби під час воєнного стану та за ч. 2 ст. 190 КК України (редакція на час вчинення правопорушення) – шахрайство у великих розмірах.

Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

У ДБР наголосили, що закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності.

Нині досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Обшук у квартирі Шабуніна

Нагадаємо, 11 липня правоохоронні органи провели обшуки у помешканні голови ЦПК Віталія Шабуніна. Під час слідчих дій було вилучено його мобільний телефон, ноутбук дружини, планшети та телефони дітей.

За результатами обшуку в будинку голови правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна правоохоронці вилучили телефон і комп’ютер його дружини, а також планшет і телефони дітей, повідомив ЦПК.

Обшук в будинку Віталія Шабуніна завершився. Наразі відомо, що слідчі вилучили телефон і комп’ютер дружини Віталія. Крім того, вилучили планшет і телефони дітей, яким 10 і 7 років, – йдеться в повідомленні ЦПК.

У ЦПК припустили, що напередодні Шабуніна “навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб адвокати не змогли оперативно прибути на місце обшуку”.

Раніше Шабунін повідомляв про своє переведення з Міністерства оборони до Державної прикордонної служби. Він пов’язував таке рішення з його активною публічною позицією та критикою влади.

Фото: Віталій Шабунін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.