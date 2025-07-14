Комиссия по отбору главы БЭБ вернет документы Кабмину и не будет пересматривать кандидатуру Цивинского

В понедельник, 14 июля, конкурсная комиссия по избранию директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) планирует вернуть Кабинету Министров сопроводительное письмо и документы по результатам конкурса.

Комиссия по отбору главы БЭБ не будет пересматривать кандидатуру Цивинского

Глава комиссии Лаура Штефан сообщила, что решение будет подписано и возвращено без пересмотра кандидатуры Александра Цивинского, рекомендованного на должность.

– По моему мнению, комиссия выполнила свою задачу: мы завершили работу, мы приняли все меры, которые требуются законом, – подчеркнула Штефан.

По ее словам, конкурс прошел согласно процедуре: были утверждены правила, отобраны кандидаты, проведены тестирования, практические задания и спецпроверка, которая показала положительные результаты у всех финалистов.

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Штефан подчеркнула, что действующее законодательство не предусматривает возвращения в какой-либо этап конкурса после принятия решения, а потому пересмотр результатов невозможен.

Относительно упоминания в письме СБУ о российском паспорте отца Цивинского, председатель комиссии отметила, что эта информация была публично известна еще при участии кандидата в конкурсе на должность руководителя НАБУ в 2023 году.

– Он работал более 20 лет в разных структурах, имеет доступ к гостайне. Все 16 финалистов, включая победителя, прошли спецпроверку еще в мае 2020 года, и ее результаты не были пересмотрены или отменены, – добавила Штефан.

Комиссия также приняла решение не рассекречивать письмо СБУ для Цивинского. А кандидату рекомендуют обратиться в СБУ лично для ознакомления с его содержанием.

Ранее Кабинет министров направил комиссии обращение с просьбой повторного рассмотрения двух кандидатур, полностью отвечающим всем критериям, включая безопасность.

Напомним, 25 июня комиссия рекомендовала правительству кандидатуру Александра Цивинского, возглавлявшего подразделение детективов в НАБУ.

Его поддержали три международных члена комиссии, в то время как украинские представители отдали голоса за Михаила Буртового и Олега Борисенко.

Конкурс проходил в рамках реформы БЭБ, предусмотренной законом №10439, принятым 29 июня 2024 года.

Она предусматривает обновление руководства через конкурс по привлечению международных экспертов и аттестацию работников в течение года после назначения нового директора.

Избрание главы БЭБ до конца июля является одним из условий выполнения программы расширенного финансирования со стороны МВФ.

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