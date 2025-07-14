Комісія з добору голови БЕБ поверне документи Кабміну й не переглядатиме кандидатуру Цивінського

У понеділок, 14 липня, конкурсна комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) планує повернути Кабінету Міністрів супровідний лист і документи щодо результатів конкурсу.

Комісія з добору голови БЕБ не переглядатиме кандидатуру Цивінського

Голова комісії Лаура Штефан повідомила, що рішення буде підписано і повернене без перегляду кандидатури Олександра Цивінського, рекомендованого на посаду.

– На мою думку, комісія виконала своє завдання: ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, – підкреслила Штефан.

За її словами, конкурс пройшов згідно з процедурою: були затверджені правила, відібрано кандидатів, проведено тестування, практичні завдання і спецперевірку, яка показала позитивні результати у всіх фіналістів.

Зараз дивляться

Штефан наголосила, що чинне законодавство не передбачає повернення до будь-якого етапу конкурсу після ухвалення рішення, а тому перегляд результатів неможливий.

Щодо згадки у листі СБУ про російський паспорт батька Цивінського, голова комісії зауважила, що ця інформація була публічно відомою ще під час участі кандидата у конкурсі на посаду керівника НАБУ у 2023 році.

– Він працював понад 20 років у різних структурах, має доступ до держтаємниці. Усі 16 фіналістів, включно з переможцем, пройшли спецперевірку ще у травні 2020 року, і її результати не були переглянуті або скасовані, – додала Штефан.

Комісія також ухвалила рішення не розсекречувати лист СБУ для Цивінського. Натомість кандидату рекомендують звернутися до СБУ особисто для ознайомлення з його змістом.

Раніше Кабінет Міністрів направив комісії звернення з проханням повторного розгляду двох кандидатур, які повністю відповідають усім критеріям, включно з безпековими.

Нагадаємо, 25 червня комісія рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який очолював підрозділ детективів у НАБУ.

Його підтримали три міжнародні члени комісії, тоді як українські представники віддали голоси за Михайла Буртового та Олега Борисенка.

Конкурс проходив у межах реформи БЕБ, передбаченої законом №10439, ухваленим 29 червня 2024 року.

Вона передбачає оновлення керівництва через конкурс із залученням міжнародних експертів і атестацію працівників протягом року після призначення нового директора.

Обрання очільника БЕБ до кінця липня є однією з умов виконання програми розширеного фінансування з боку МВФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.