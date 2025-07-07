Кабмін відхилив кандидатуру Цивінського на голову БЕБ: комісія подасть нових кандидатів
Кабмін звернувся до конкурсної комісії з проханням ще раз подати кандидатів на керівну посаду в Бюро економічної безпеки, цього разу з чітким дотриманням усіх вимог. У червні комісія рекомендувала на цю посаду Олександра Цивінського.
Про це йдеться у повідомленні уряду.
Кабмін відхилив призначення Цивінського директором БЕБ
Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора Олександра Цивінського.
У процесі обговорення уряд ознайомився також із додатковими матеріалами, зокрема тими, що були надані СБУ. Ці документи стосувалися аспектів національної безпеки й містили відповідні безпекові оцінки.
За підсумками всебічного аналізу наданої інформації члени уряду одностайно вирішили звернутися до Комісії з добору з проханням повторно надати не більше двох кандидатур, які повністю відповідатимуть усім встановленим вимогам, у тому числі й безпековим.
Як наголошується у повідомленні, таке рішення повністю відповідає положенням закону Про Бюро економічної безпеки та гарантує дотримання передбачених процедур щодо призначення керівництва установи.
– Кабінет міністрів України залишається відданим принципам прозорості та відповідальності у процесі формування керівництва всіх органів виконавчої влади України, – додали в уряді.
Цивінського рекомендували посаду директора БЕБ
24 червня Комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який до цього обіймав посаду керівника підрозділу детективів у Національному антикорупційному бюро України.
Конкурсна процедура проходить у межах імплементації закону №10439, ухваленого Верховною Радою 29 червня 2024 року.
Цей документ передбачає “перезапуск” БЕБ, включаючи конкурс на посаду директора за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також річну атестацію працівників Бюро після призначення нового очільника.
Вибір нового керівника Бюро економічної безпеки до кінця липня 2025 року є однією з умов виконання програми розширеного фінансування з боку Міжнародного валютного фонду.