САП підтвердила відкриття справи, до якої може бути причетна Стефанішина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила факт відкриття кримінального провадження, до якого потенційно може бути причетна віцепрем’єр-міністерка – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Про це йдеться у повідомленні САП.

САП прокоментувала відкриття справи проти посадовців АРМА

– Зважаючи на суспільний резонанс, запити медіа, а також поширення некоректної інформації, повідомляємо таке. Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України), – зазначено в повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що здійснення досудового розслідування у рамках цього кримінального провадження доручено детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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Раніше про відкриття провадження повідомив народний депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

За його словами, кримінальна справа стосується віцепрем’єр-міністерки – очільниці Міністерства юстиції України Ольги Стефанішиної.

Нагадаємо, видання Громадське опублікувало розслідування, що міністерка юстиції України Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері – Надії Кравець. При цьому інформація про цю нерухомість відсутня у декларації посадовиці.

Раніше у розслідуванні УП йшлося про те, що особи з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) чотири великі об’єкти нерухомості.

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