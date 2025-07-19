В морской пехоте больных нет: ГУР перехватило приказ о казни в армии РФ

Украинская разведка обнародовала радиоперехват, в котором командир 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приказывает казнить раненого солдата своего же подразделения.

Об этом сообщили в ГУР.

Перехват ГУР с приказом о казни в армии РФ

— Пристрелите его на…уй! В морской пехоте больных нет — есть живые и есть мертвые… Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет, — звучит на записи.

В ГУР МО Украины подчеркивают: убийство раненых — обычная практика в армии агрессора, которой командиры мотивируют подчиненных к выполнению приказов. Угрозы расстрелом стали единственным механизмом удержания дисциплины в российских войсках.

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Что известно о 155 бригаде РФ

155-я бригада известна совершением военных преступлений — в частности во время оккупации Киевской области. Недавно ГУР зафиксировало другое военное преступление этой бригады — приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных.

ГУР отмечает: за каждое преступление против украинского народа виновные понесут справедливую ответственность.

Напомним, российские военные продолжают практику казней собственных военнослужащих.

Ранее в Институте исследования войны сообщали, что в РФ принудительно отправляют на фронт военных, которые отказываются воевать в Украине вместо судебного производства за отказ участвовать в боевых действиях.

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