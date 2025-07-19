У морській піхоті хворих немає: ГУР перехопило наказ про страту в армії РФ

Українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, в якому командир 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказує стратити пораненого солдата свого ж підрозділу.

Про це повідомили у ГУР.

Перехоплення ГУР із наказом про страту в армії РФ

— Пристрелите его на..уй! В морской пехоте больных нет — есть живые и есть мертвые… Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет, — лунає на записі.

У ГУР МО України підкреслюють: вбивство поранених ― звична практика в армії агресора, якою командири мотивують підлеглих до виконання наказів. Погрози розстрілом стали єдиним механізмом втримання дисципліни в російських військах.

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Що відомо про 155 бригаду РФ

155 бригада відома скоєнням воєнних злочинів, зокрема під час окупації Київської області.

Нещодавно ГУР зафіксувало інший воєнний злочин цієї бригади — наказ на вбивство й обезголовлення українських військовополонених.

ГУР наголошує: за кожен злочин проти українського народу винні понесуть справедливу відповідальність.

Нагадаємо, російські військові продовжують практику страт власних військовослужбовців.

Раніше в Інституті дослідження війни повідомляли, що у РФ примусово відправляють на фронт військових, які відмовляються воювати в Україні замість судового провадження за відмову брати участь у бойових діях.

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