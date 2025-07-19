В Раде обговаривают разрешение мужчинам до 25 лет выезжать за границу — Стефанчук
Сейчас в Верховной Раде продолжаются обсуждения возможностей разрешить мужчинам в возрасте 18-24 лет выезжать за границу.
Выезд за границу для мужчин до 24 лет
В профильном комитете Верховной Рады сейчас обговаривают возможности предоставления разрешения мужчинам до 24 лет выезжать за границу, сообщил во время общения с журналистами глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
— Вы знаете, что украинский парламент это 398, по состоянию на сейчас, людей, которые наделены правом законодательной инициативы. Я знаю, что эта тема проговаривается в том числе в профильном комитете… Знаю, что такие идеи есть, — рассказал он.
В то же время Стефанчук отметил, что не может говорить за парламентариев и комитет, поскольку не знает, “к какому мнению они склонятся”.
— От 18 до 25 — это те люди, которые не подлежат мобилизации, но имеют возможности реализовывать ряд своих прав. Мы должны найти механизм, чтобы дать возможность реализоваться в этих правах, — подчеркнул глава Верховной Рады.
По его словам, он будет прислушиваться к мнению коллег из профильного комитета.
Напомним, что еще в мае народный депутат Федор Вениславский, который входит в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заявил, что в Украине рассматривают возможность изменить правила выезда мужчин за границу.