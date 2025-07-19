У Раді обговорюють дозвіл чоловікам до 25 років виїжджати за кордон – Стефанчук

Наразі у Верховній Раді тривають обговорення можливостей дозволити чоловікам віком 18-24 років виїжджати за кордон.

Виїзд за кордон для чоловіків до 24 років

У профільному комітеті Верховної Ради наразі обговорюють можливості надання дозволу чоловікам до 24 років виїжджати за кордон, під час спілкування із журналістами повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Ви знаєте, що український парламент це 398, станом на зараз, людей, які наділені правом законодавчої ініціативи. Я знаю, що ця тема проговорюється в тому числі у профільному комітеті… Знаю, що такі ідеї є, – розповів він.

Водночас Стефанчук зауважив, що не може говорити за парламентаріїв та комітет, оскільки не знає, “до якої думки вони прийдуть”.

Зараз дивляться

– Від 18 до 25 – це ті люди, які не підлягають мобілізації, але мають можливості реалізовувати низку своїх прав. Ми повинні знайти механізм, аби дати можливість зреалізуватися в цих правах, — наголосив голова Верховної Ради.

За його словами, він прислухатиметься до думок колег з профільного комітету.

Нагадаємо, що ще у травні народний депутат Федір Веніславський, який входить до Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заявив, що в Україні розглядають можливість змінити правила виїзду чоловіків за кордон.

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