Выезд мужчин за границу: будут ли изменения с 1 августа
В августе 2025 года правила выезда мужчин за границу остаются неизменными. Как и раньше, во время действия военного положения пересечение границы военнообязанными в возрасте от 18 до 60 лет ограничено. Однако в некоторых случаях они имеют право на выезд.
Факты ICTV напомнят основные правила выезда мужчин за границу.
Выезд мужчин за границу с 1 августа: кто имеет право
Перечень категорий лиц, которым разрешен выезд за границу, на данный момент не менялся:
- забронированные на период мобилизации;
- признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- многодетные родители, имеющие троих и более детей до 18 лет;
- родители-одиночки;
- мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе;
- имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;
- мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;
- военные, которые выезжают за границу на лечение, реабилитацию или обучение;
- и другие категории лиц, определенные ст. 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Пересечение границы мужчинами до 25 лет
В конце 2024 года Кабмин обновил правила пересечения границы для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в ВСУ или в разведывательных подразделениях Минобороны, но не проходили полноценную военную службу до заключения контракта, за исключением базовой подготовки.
Они имеют право на выезд за границу при наличии:
- справки от воинской части или руководителя ТЦК, содержащей данные о заключенном контракте;
- военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.
Какие документы необходимы для выезда мужчин за границу
Обязательным является наличие военно-учетного документа (военный билет с указанным VIN-кодом), которые военнообязанные должны предоставить при пересечении границы вместе с паспортом.
Кроме того, это могут быть другие документы, подтверждающие право на выезд из страны (справка об инвалидности, справка об отсрочке от призыва, свидетельства о рождении детей, документы об обучении и т. п.).
Детальный перечень таких документов содержится в постановлении Кабмина №57 от 27.01.1995 года, которое было обновлено в соответствии с условиями военного положения.
Основания для отказа в выезде
В период военного положения мужчинам призывного возраста откажут в выезде за границу, если они не имеют при себе военно-учетного документа и дополнительных документов, которые дают право на выезд.
Кроме того, пограничники могут отказать в выезде, если обнаружены несоответствия в документах или лицо находится в розыске.