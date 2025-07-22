Кравченко, Малюк и Сухачев обсудили с G7 ситуацию по НАБУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с руководителем СБУ Василием Малюком и директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым обсудили с представителями G7 специальную операцию по НАБУ.
Малюк, Сухачев и Кравченко обсудили НАБУ с G7
Как заявил Руслан Кравченко, во время встречи с представителями стран Большой семерки стороны обсудили ряд вопросов.
Они касались искоренения коррупции, реформы правоохранительных органов, борьбы с противником на фронте и агентами России внутри Украины.
— Во время встречи была затронута тема спецопераций правоохранителей по НАБУ, — утверждает Кравченко.
По словам генерального прокурора, международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся правоохранительных органов Украины в целом и недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.
Руслан Кравченко утверждает, что доверие и уверенность общественности в верховенстве права остается сверхважными — это видение Украины совпадает с мнением международных партнеров.
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые “фактически уничтожают независимость НАБУ и САП”.
Согласно документу, внесенные правки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору Украины.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента Владимира Зеленского не подписывать этот законопроект, иначе он переведет НАБУ и САП в зависимый режим работы.
В Европейском Союзе заявили об обеспокоенности действиями Украины в отношении НАБУ и САП, ведь эти антикоррупционные органы должны действовать независимо.
Фото: Руслан Кравченко