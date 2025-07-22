Ограничения для САП и НАБУ: директор бюро призвал Зеленского ветировать закон №12414

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать принятый Верховной Радой законопроект, который, по словам Кривоноса, переводит НАБУ и САП в зависимый режим работы.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве.

Кривонос просит не подписывать закон, ослабляющий НАБУ и САП: что известно

— Две независимые институции — НАБУ и САП — фактически полностью переводятся в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Сейчас еще есть подпись Президента Украины, и мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его с соответствующим вето, — подчеркнул Кривонос.

Он напомнил, что НАБУ и САП были созданы для борьбы с высокопоставленной коррупцией, и их независимость является одним из ключевых условий евроинтеграции Украины.

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— Это условие, в том числе, нашего продвижения в Европу и развития европейского украинского общества. Поэтому еще раз подчеркиваю, что мы категорически осуждаем такие действия и обращаемся с просьбой не подписывать указанный законопроект, — добавил директор НАБУ.

Напомним, Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП».

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