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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Кравченко, Малюк і Сухачов обговорили з G7 ситуацію щодо НАБУ

Руслан Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко разом з керівником СБУ Василем Малюком і директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим обговорили з представниками G7 спеціальну операцію щодо НАБУ.

Малюк, Сухачов і Кравченко обговорили НАБУ з G7

Як заявив Руслан Кравченко, під час зустрічі з представниками країн Великої сімки сторони обговорили низку питань.

Вони стосувалися викорінення корупції, реформи правоохоронних органів, боротьби з противником на фронті та агентами Росії всередині України.

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– Під час зустрічі було порушено тему спецоперацій правоохоронців щодо НАБУ, – стверджує Кравченко.

За словами генерального прокурора, міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі запитання, які стосуються правоохоронних органів України загалом і нещодавньої спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Руслан Кравченко стверджує, що довіра і впевненість громадськості у верховенстві права залишається надважливими – це бачення України збігається з думкою міжнародних партнерів.

Кравченко, Малюк і Сухачов обговорили з G7 ситуацію щодо НАБУ Фото 1

Фото: Руслан Кравченко

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

Згідно з документом, внесені правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору України.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт, інакше він переведе НАБУ і САП у залежний режим роботи.

У Європейському Союзі заявили про занепокоєння діями України щодо НАБУ та САП, адже ці антикорупційні органи мають діяти незалежно.

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Фото: Руслан Кравченко

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