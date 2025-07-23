В Курской операции РФ потеряла не менее 80 тыс. военных – Сырский

В результате Курской операции погибло или было ранено не менее 80 тыс. российских солдат.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский американской газете The Washington Post.

Потери РФ на Курщине

Сырский сказал, что Курская операция была очень важной, поскольку помешала армии РФ “захватить больше территорий и ослабила давление на некоторые участки на восточном фронте”.

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Говоря о потерях противника, главнокомандующий ВСУ отказался раскрыть информацию об украинских, отметив, что их было значительно меньше, чем российских.

Он также отдельно упомянул об участии солдат из КНДР на стороне России в Курской операции. По его словам, их численность составляла до 20 тыс., но участия в боях на территории Украины они еще не принимали.

Также генерал отметил, что на Курщине россияне впервые применили волоконно-оптические беспилотники, которые невозможно заглушить, и именно там появились подразделения войск из Северной Кореи.

В мае Генштаб ВСУ сообщал, что за время проведения Силами обороны наступательной операции в Курской области, начатой в августе 2024 года, наши военные пополнили “обменный фонд” почти на 1 000 человек.

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