Квота 1: что это такое и кто имеет на нее право при поступлении

Квота — это определенное количество бюджетных мест, на которые принимают льготные категории абитуриентов. То есть, государство выявляет потребность в определенном количестве специалистов и оплачивает им обучение в вузе.

Квоты предоставляют возможность льготным категориям абитуриентов поступать в высшие учебные заведения по собеседованию вместо НМТ.

Квоты на зачисление в учреждения высшего образования могут быть разными. Абитуриенты могут быть зачислены в ЗВО по квоте-1, квоте-2 или по квоте для иностранцев.

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Что такое квота 1 при поступлении и кто имеет на нее право в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Квота 1 при поступлении 2025: что это

Квота 1 — определенная часть максимального объема бюджетных мест для открытых конкурсных предложений или общего объема бюджетных мест для фиксированных конкурсных предложений.

Напоминаем, что:

Открытое конкурсное предложение — это право учиться на бюджетных местах, которое предоставляется абитуриентам с лучшими конкурсными баллами. Такой конкурс проводится среди всех поступающих во всех учреждениях высшего образования Украины по определенной специальности. Фиксированное конкурсное предложение — это конкурсное предложение с заранее определенным количеством мест для обучения на бюджетных местах.

Квота-1 устанавливается в пределах 10%, но не менее одного места, или 30% в перемещенных (временно перемещенных) ЗВО от максимального (общего) объема государственного или регионального заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям.

Кто имеет право на квоту 1

Квота 1 может предоставляться:

детям-сиротам или детям, лишенных родительской опеки и лицам из их числа;

лицам с инвалидностью, которые в 2025 году участвовали в основных и дополнительных сессиях НМТ;

лицам с инвалидностью, которые в 2025 году не принимали участия в основных и дополнительных сессиях НМТ, ЕВЭ (единый вступительный экзамен), ЕПВИ (единое профессиональное вступительное испытание) из-за заболевания или при наличии патологического состояния;

поступающим, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства или участниками боевых действий;

поступающим, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

поступающим, которым было отказано в регистрации для участия в НМТ 2025 года, ЕВЭ или ЕПВИ из-за невозможности создания специальных условий;

поступающим, которым было отказано в создании специальных условий для прохождения НМТ, ЕВЭ или ЕПВИ.

Те лица, кто подпадает под квоту 1, для поступления в ВУЗы должны создать электронный кабинет абитуриента, в котором указать льготную категорию и номер документа. Возможно необходимо будет загрузить сканкопии документов о льготах, чтобы подтвердить право на квоту 1.

После создания электронного кабинета, чтобы поступить по квоте 1, абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте выбранного учебного заведения и пройти собеседование.

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