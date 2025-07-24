Квота 1: что это такое и кто имеет на нее право при поступлении
Квота — это определенное количество бюджетных мест, на которые принимают льготные категории абитуриентов. То есть, государство выявляет потребность в определенном количестве специалистов и оплачивает им обучение в вузе.
Квоты предоставляют возможность льготным категориям абитуриентов поступать в высшие учебные заведения по собеседованию вместо НМТ.
Квоты на зачисление в учреждения высшего образования могут быть разными. Абитуриенты могут быть зачислены в ЗВО по квоте-1, квоте-2 или по квоте для иностранцев.
Что такое квота 1 при поступлении и кто имеет на нее право в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Квота 1 при поступлении 2025: что это
Квота 1 — определенная часть максимального объема бюджетных мест для открытых конкурсных предложений или общего объема бюджетных мест для фиксированных конкурсных предложений.
Напоминаем, что:
- Открытое конкурсное предложение — это право учиться на бюджетных местах, которое предоставляется абитуриентам с лучшими конкурсными баллами. Такой конкурс проводится среди всех поступающих во всех учреждениях высшего образования Украины по определенной специальности.
- Фиксированное конкурсное предложение — это конкурсное предложение с заранее определенным количеством мест для обучения на бюджетных местах.
Квота-1 устанавливается в пределах 10%, но не менее одного места, или 30% в перемещенных (временно перемещенных) ЗВО от максимального (общего) объема государственного или регионального заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям.
Кто имеет право на квоту 1
Квота 1 может предоставляться:
- детям-сиротам или детям, лишенных родительской опеки и лицам из их числа;
- лицам с инвалидностью, которые в 2025 году участвовали в основных и дополнительных сессиях НМТ;
- лицам с инвалидностью, которые в 2025 году не принимали участия в основных и дополнительных сессиях НМТ, ЕВЭ (единый вступительный экзамен), ЕПВИ (единое профессиональное вступительное испытание) из-за заболевания или при наличии патологического состояния;
- поступающим, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства или участниками боевых действий;
- поступающим, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
- поступающим, которым было отказано в регистрации для участия в НМТ 2025 года, ЕВЭ или ЕПВИ из-за невозможности создания специальных условий;
- поступающим, которым было отказано в создании специальных условий для прохождения НМТ, ЕВЭ или ЕПВИ.
Те лица, кто подпадает под квоту 1, для поступления в ВУЗы должны создать электронный кабинет абитуриента, в котором указать льготную категорию и номер документа. Возможно необходимо будет загрузить сканкопии документов о льготах, чтобы подтвердить право на квоту 1.
После создания электронного кабинета, чтобы поступить по квоте 1, абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте выбранного учебного заведения и пройти собеседование.