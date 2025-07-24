Квота 1: що це таке та хто має на неї право під час вступу

Квота — це певна кількість бюджетних місць, на які приймають пільгові категорії абітурієнтів. Тобто, держава виявляє потребу в певній кількості спеціалістів та оплачує їм навчання у ВНЗ.

Квоти надають можливість пільговим категоріям абітурієнтів вступати до вищих навчальних закладів за співбесідою замість НМТ.

Квоти на зарахування до закладів вищої освіти можуть бути різними. Абітурієнти можуть бути зараховані до ЗВО за квотою-1, квотою-2 або за квотою для іноземців.

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Що таке квота 1 під час вступу та хто має на неї право у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Квота 1 під час вступу 2025: що це

Квота 1 — певна частина максимального обсягу бюджетних місць для відкритих конкурсних пропозицій або загального обсягу бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій.

Нагадуємо, що:

Відкрита конкурсна пропозиція — це право навчатися на бюджетних місцях, яке надається абітурієнтам з найкращими конкурсними балами. Такий конкурс проводиться серед усіх вступників в усіх закладах вищої освіти України за певною спеціальністю. Фіксована конкурсна пропозиція — це конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання на бюджетних місцях.

Квота-1 встановлюється в межах 10 %, але не менше одного місця, або 30 % у переміщених (тимчасово переміщених) ЗВО від максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями.

Хто має право на квоту 1

Квота 1 може надаватися:

дітям-сиротам або дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа;

особам з інвалідністю, які в 2025 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ;

особам з інвалідністю, які в 2025 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ (єдиний вступний іспит) або ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) через захворювання або при наявності патологічного стану;

вступникам, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності або учасниками бойових дій;

вступникам, яким встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України;

вступникам, яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2025 року, ЄВІ чи ЄФВВ через неможливість створення спеціальних умов;

вступникам, яким було відмовлено у створенні спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ або ЄФВВ.

Ті особи, які підпадають під квоту 1 для вступу до ВНЗ, мають створити електронний кабінет вступника, у якому вказати пільгову категорію та номер документа. Можливо потрібно буде завантажити сканкопії документів про пільги, щоби підтвердити право на квоту 1.

Після створення електронного кабінету, щоби вступити за квотою, абітурієнту необхідно зареєструйтеся на сайті обраного навчального закладу та пройти співбесіду.

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