В приложении Армия+ появился курс о предотвращении коррупции в армии

Министерство обороны Украины объявило о новом учебном курсе для военнослужащих Стоп коррупция. Уполномоченные, который появился в приложении Армия+.

Новый учебный курс Стоп коррупция. Уполномоченные: детали

Курс состоит из восьми учебных модулей. По завершении каждого модуля пользователи проходят тест, а дальше сдают экзамен. Если результаты успешны, военные получают электронный сертификат.

Материалы, созданные экспертами сферы антикоррупционной политики и представителями общественных организаций, учат, как выявлять коррупционные риски, внедрять внутренние антикоррупционные программы, работать с электронным декларированием и эффективно коммуницировать с медиа.

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Всего в приложении Армия+ доступны 13 образовательных курсов, которыми пользуются более 108 тыс. военнослужащих.

Среди самых популярных Беспилотные системы. Основы БпЛА и Информационная устойчивость. Кибербезопасность.

Напомним, что цифровое приложение Армия+ является частью комплексной стратегии профессиональной подготовки военнослужащих, ориентированной на современные вызовы и стандарты НАТО.

Фото: портал Дія

Источник : Минобороны

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