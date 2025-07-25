У застосунку Армія+ зʼявився курс про запобігання корупції у війську
Міністерство оборони України оголосило про новий навчальний курс для військовослужбовців Стоп корупція. Уповноважені, який з’явився у застосунку Армія+.
Новий навчальний курс Стоп корупція. Уповноважені: деталі
Курс складається з восьми навчальних модулів. Після завершення кожного модуля користувачі проходять тест, а далі складають іспит. Якщо результати успішні, військові отримують електронний сертифікат.
Матеріали, створені експертами сфери антикорупційної політики та представниками громадських організацій, навчають, як виявляти корупційні ризики, впроваджувати внутрішні антикорупційні програми, працювати з електронним декларуванням та ефективно комунікувати з медіа.
Загалом у застосунку Армія+ доступні 13 освітніх курсів, якими користуються понад 108 тис. військовослужбовців.
Серед найпопулярніших: Безпілотні системи. Основи БпЛА та Інформаційна стійкість. Кібербезпека.
Нагадаємо, що цифровий додаток Армія+ є частиною комплексної стратегії професійної підготовки військовослужбовців, орієнтованої на сучасні виклики та стандарти НАТО.
Фото: портал Дія