У застосунку Армія+ зʼявився курс про запобігання корупції у війську

Міністерство оборони України оголосило про новий навчальний курс для військовослужбовців Стоп корупція. Уповноважені, який з’явився у застосунку Армія+.

Новий навчальний курс Стоп корупція. Уповноважені: деталі

Курс складається з восьми навчальних модулів. Після завершення кожного модуля користувачі проходять тест, а далі складають іспит. Якщо результати успішні, військові отримують електронний сертифікат.

Матеріали, створені експертами сфери антикорупційної політики та представниками громадських організацій, навчають, як виявляти корупційні ризики, впроваджувати внутрішні антикорупційні програми, працювати з електронним декларуванням та ефективно комунікувати з медіа.

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Загалом у застосунку Армія+ доступні 13 освітніх курсів, якими користуються понад 108 тис. військовослужбовців.

Серед найпопулярніших: Безпілотні системи. Основи БпЛА та Інформаційна стійкість. Кібербезпека.

Нагадаємо, що цифровий додаток Армія+ є частиною комплексної стратегії професійної підготовки військовослужбовців, орієнтованої на сучасні виклики та стандарти НАТО.

Фото: портал Дія

Джерело : Міноборони

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