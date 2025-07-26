ПВО уничтожила 200 из 235 целей, которыми РФ атаковала Украину ночью, – Воздушные силы
В ночь на 26 июля с 20:00 25 июля армия РФ атаковала Украину 235 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 26 июля: что известно
Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила:
- 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов;
- 12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 8 крылатых ракет Искандер-К;
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Основное направление удара — Днепропетровская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито и подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника: 183 ударных БпЛА и 17 ракет различных типов.
Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В целом украинская система противовоздушной обороны уничтожила более 85% средств нападения агрессора, что свидетельствует о ее высокой эффективности даже во время самых масштабных атак.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.