Карта боевых действий на 26 июля 2025 – ситуация на фронте

С начала прошедших суток произошло 191 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Как стало известно, российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб.

По данным Генштаба ВСУ, россияне привлекли для поражения 4 172 дрона-камикадзе, осуществили 6 279 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Карты боевых действий в Украине на 26 июля 2025

Ситуация в Украине на 26 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отразили пять атак оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголовки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.

На Купянском направлении вчера произошло одно боевое столкновение. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Российские оккупанты пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполевка, Колодязи и Диброва.

На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательных действия захватчиков в районах Григоровки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений. Оккупанты пытались продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении враг осуществил пять атак в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 штурмовую операцию РФ в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении войска РФ осуществили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага на 26 июля 2025

личного состава – около 1048330 (+1080) человек;

танков – 11056 (+7);

боевых бронированных машин – 23059 (+7);

артиллерийских систем – 30812 (+35);

РСЗО – 1448 (+2);

средств ПВО – 1201;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 47959 (+125);

крылатых ракет – 3535;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56371 (+158);

специальной техники – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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