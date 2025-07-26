Карта боевых действий на 26 июля 2025 – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 191 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.
Как стало известно, российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб.
По данным Генштаба ВСУ, россияне привлекли для поражения 4 172 дрона-камикадзе, осуществили 6 279 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Карты боевых действий в Украине на 26 июля 2025
Ситуация в Украине на 26 июля 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отразили пять атак оккупантов.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголовки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.
На Купянском направлении вчера произошло одно боевое столкновение. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Российские оккупанты пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполевка, Колодязи и Диброва.
На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательных действия захватчиков в районах Григоровки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений. Оккупанты пытались продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечиного.
На Торецком направлении враг осуществил пять атак в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 штурмовую операцию РФ в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.
На Новопавловском направлении враг вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении войска РФ осуществили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага на 26 июля 2025
- личного состава – около 1048330 (+1080) человек;
- танков – 11056 (+7);
- боевых бронированных машин – 23059 (+7);
- артиллерийских систем – 30812 (+35);
- РСЗО – 1448 (+2);
- средств ПВО – 1201;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 47959 (+125);
- крылатых ракет – 3535;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 56371 (+158);
- специальной техники – 3935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.