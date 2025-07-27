Переговоры в Стамбуле, закон о НАБУ и падении Mirage: главные события недели

И, как отмечает Алексей Гетьман, тенденции на фронте указывают на то, что Россия очень далека от этой цели.

Обстрелы Украины

В течение этой недели атаки со стороны России продолжились. Так, 21 июля Киев оказался под очередным обстрелом страны-агрессора. Комбинированному удару ракетами и дронами подверглись четыре района Киева — Оболонский, Шевченковский, Днепровский и Святошинский.

В результате российской атаки был поврежден вход в станцию метро Лукьяновская, также вспыхнули пожары в торговых рядах, жилых домах. Кроме того, обломки упали на территорию детского сада.

Из-за удара по столице один человек погиб, еще 8 получили ранения.

— По крайней мере, 12 взрывов было на расстоянии от 500 до 1000 метров от моего дома. Так что этот налет для меня был особенно ощутимым. Какую цель ставит перед собой Россия, атакуя наши города? Страна-агрессор пытается уничтожить любую нашу промышленность. Потому что возле меня они ударили по заводу, который выпускает зефир и сладости. Ну, какая здесь оборонная продукция? Ничего подобного там нет, – говорит авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, эта атака особенно ничем от других не отличалась. Единственное отличие — прилетало и с малой, и с большой высоты.

– РФ чередует конкретно удары по Киеву, с ударами по Одессе или конкретно по Харькову, Запорожью. Или атакует по всем прифронтовым городам вместе, как это было 24-го. Тогда под обстрелом оказалась вся полоса, начиная с Одессы на юге и заканчивая Харьковом на севере, — анализирует авиационный эксперт.

На этой неделе мощным обстрелам подверглась и Одесса. В результате атаки беспилотников были разрушены квартиры с 5-го до 8-го этажа, также горел рынок Привоз. Пострадали также памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре.

Таким образом, РФ не просто терроризирует гражданское население, но и пытается уничтожить рабочие места в Украине, отмечает эксперт. На это указывают удары по обычным предприятиям, например, по маслозаводу в украинской деревне, или же по рынку в Одессе.

– РФ пытается ликвидировать любые предприятия, чтобы просто нивелировать любое производство в Украине, – отмечает Валерий Романенко.

И для агрессора не важно – оборонная, гражданская или какая-либо другая промышленность.

Онлайн-заседание в формате Рамштайн

На этой неделе в онлайн-формате прошло заседание Рамштайн-29. К нему присоединились 52 государства и организации и прозвучали важные заявления относительно поддержки Украины.

О военной помощи объявили Германия (200 тыс. снарядов для зенитных установок Gepard), Канада ($20 млн на обслуживание украинских танков), Нидерланды (€200 млн на дроны-перехватчики и еще €125 млн – на обслуживание самолетов F-16). В то же время, Швеция подготовит новый пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия и техника.

— Важным аспектом является возвращение американцев к работе в формате Рамштайн, пусть и в онлайн-режиме. Это первая положительная тенденция. Второй благоприятный момент — был озвучен целый ряд новых пакетов военной помощи для Украины.

В нынешней ситуации это очень важно, поскольку не только способствует противодействию российской агрессии, но и является своеобразным давлением на РФ. Это сигнал для России, что поддержка Украины продолжится и победы Кремлю не видеть, — подчеркивает политолог Владимир Фесенко.

В частности, стороны обговорили конкретные детали реализации инициативы, которая позволяет европейским странам закупать американское вооружение для Украины.

— Важным моментом является то, что во время этого Рамштайна началась работа и над новой схемой закупки американского оружия для Украины за европейские средства. И думаю, что объявленные после Рамштайна пакеты помощи являются следствием этого заседания, – отметил политолог.

Таким образом, на заседании Рамштайн-29 Украина получила важный сигнал – свободный мир остается на стороне нашего государства и мира, а партнеры сосредоточились на усилении оборонного потенциала ВСУ.

Законопроект №12414, протесты и реакция Зеленского

22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, фактически лишивший НАБУ и САП независимости. Так принятые изменения существенно расширили полномочия генерального прокурора, позволив ему вмешиваться в работу антикоррупционных следственных учреждений.

Это решение было принято на следующий день после того, как 21 июля СБУ совместно с Офисом генпрокурора провели обыски у работников НАБУ. Тогда подозрения получили несколько детективов, а также один из руководителей бюро Руслан Магамедрасулов. Его обвиняют в связях с РФ.

Принятие Радой законопроекта и подписание документа президентом Украины Владимиром Зеленским повлекло за собой общественный резонанс, по стране прокатилась волна протестов. Решение парламента по НАБУ и САП также имело негативную оценку со стороны европейских партнеров.

Такое сопротивление народа не осталось без ответа властей — уже 24 июля в Верховную Раду поступил законопроект от президента Украины Владимира Зеленского №13533 об усилении полномочий НАБУ и САП. Однако протесты не утихли, люди продолжили требовать полного восстановления полномочий НАБУ и САП, в частности, призвали парламент поддержать нормативный акт, который 24 июля подал глава государства.

Оценивая хронологию этих событий, политолог Владимир Фесенко отмечает, что обыски и арест были прелюдией, а не самостоятельным звеном.

— Обыски и аресты скорее стали предпосылкой к следующим событиям и должны были выступить обоснованием важности принятия законопроекта №12414, такими себе правовыми аргументами. Главное событие – это, собственно, голосование за этот нашумевший законопроект и реакция на него общественности. И после этого – новый законопроект со стороны президента. Это главные политические события последних дней, — говорит политолог.

К тому же, эксперт отмечает быстрое развитие событий вокруг законопроекта №12414 — продвижение нормативного акта, реакция на документ общества и новый правовой акт от президента.

– На мой взгляд, этот законопроект был явной ошибкой. Я считаю, что в Офисе президента не дооценили реакцию общества, наших международных партнеров и, возможно, переоценили риски и проблемы, связанные с НАБУ. Но надо отдать должное – отреагировали быстро и правильно, сделав соответствующий шаг к возвращению независимости этим организациям, – говорит политолог.

Теперь важно обеспечить результативное голосование за новый президентский законопроект, восстанавливающий процессуальную самостоятельность НАБУ и САП. Это позволит исправить ошибку, которая была сделана. Важно также усвоить урок на будущее, что следует избегать подобных ситуаций особенно в условиях войны, чтобы не создавать дополнительных и больших проблем для страны.

Безусловно, говорит политолог, это не останется для Украины без последствий, негативный осадок будет. И, к сожалению, эта ситуация уже используется антиукраинскими политическими силами в разных странах мира – от Европы до США.

И хотя, конечно, помощь со стороны партнеров не прекратится, контроля над соответствующими процессами станет больше. К тому же, требования к нам в процессе европейской интеграции могут быть ужесточены, считает политолог.

Кроме негативных последствий, главное политическое событие на этой неделе имело и положительный аспект. Это продемонстрировало то, как взвешено и ответственно могут действовать во время митингов и власть, и протестующие, отмечает Владимир Фесенко. Благодаря этому удалось избежать эксцессов, обострений, которыми, безусловно, мог воспользоваться враг.

Хотя, конечно, для Кремля достаточно даже небольшой искры, чтобы раздуть пропагандистское пламя провокаций. Так случилось и в этот раз – РФ начала распространять нарратив, что на самом деле протесты являются следствием политики Зеленского, который не соглашается на мир на условиях Москвы.

— А вы обратили внимание, что во время мирных протестов в Киеве против законопроекта №12414 не было обстрелов столицы? Это не случайно, поскольку митинги на руку Кремлю. Потому что РФ надеется, что мы начнем внутреннюю войну.

Более того, Россия стала активно использовать эту ситуацию в пропагандистском контексте, подавать информацию для своей и американской аудитории извращено — якобы это протесты против Зеленского, поскольку Украина не хочет соглашаться на мир. РФ начала призывать штурмовать Банковую и свергать власть, соглашаясь на мир на российских условиях, — сообщает Фесенко.

И напоследок, стоит отметить, что это не первый случай атак на НАБУ и САП, эти антикоррупционные организации подвергались давлению с первых лет их создания. И, к сожалению, считает эксперт, подобные события могут повториться и в будущем, поскольку связаны не только с нынешней властью и теми событиями, которые происходит в Украине на данный момент.

— Мой прогноз – политическая борьба вокруг организаций продолжится и дальше и будет длится и после послевоенных выборов в Украине. Так что рано ставить финальную точку в этой истории, — говорит он.

То есть проблема не только в том, что власти пытались ограничить самостоятельность НАБУ, а в том, что такие атаки закономерны и скорее всего не прекратятся.

Переговоры в Стамбуле

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Встреча длилась менее часа и, как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, во время нее был получен результат по одному из трех треков.

В день начала третьего раунда, до переговоров украинская делегация встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, его главным советником Акифом Киличем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом, а затем уже отправилась к российским представителям.

– Это была короткая, формальная и символическая встреча российской и украинской делегаций, на мой взгляд. Реальные же переговоры были между нашими представителями и министром иностранных дел Турции. На это обратили внимание и западные СМИ, которые пишут, что в настоящее время переговоры еще больше, чем раньше проводятся для президента США Дональда Трампа, — говорит политолог.

Единственный реальный положительный результат по-прежнему – новые договоренности об обмене пленными, во всем остальном особых продвижений нет, говорит эксперт.

— Переговоры есть, но каждая сторона пытается продвигать свое, это своеобразная тактическая борьба вокруг темы переговоров. На данный момент Россия не готова договариваться о прекращении огня, а мы, конечно, не собираемся обсуждать российский ультиматум. И в этом смысле получается патовая ситуация, – говорит Владимир Фесенко.

На встрече в Стамбуле было обсуждение и организации переговоров на уровне лидеров.

— Я понимаю попытки Зеленского выйти на переговоры на высшем уровне с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но надо понимать, что они могут иметь небольшой шанс на успех и только в том случае, если в них примет участие Трамп. В его присутствии президент РФ может действовать более конструктивно, но и это под большим вопросом, — подчеркнул политолог.

То есть сейчас, когда есть ультиматум Трампа относительно 50 дней (угрозы со стороны США 100% таможенными тарифами России, если страна-агрессор не согласится на мирное соглашение с Украиной), идет летнее наступление, продолжаются воздушные атаки Украины, ни на какие реальные переговоры страна-агрессор не пойдет, считает Фесенко.

– Кремль делает ставки на то, что Украина посыпется. Но понятно, что как минимум до завершения летнего наступления и вообще до осени никаких реальных продвижений по завершению войны не будет, — говорит политолог.

Россия не готова к реальным переговорам, а тем более к договоренностям о прекращении огня, отмечает Владимир Фесенко.

Падение истребителя Mirage-2000

Вечером 22 июля на Волыни во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, который Украина получила от Франции, произошел отказ авиационной техники. Пилот отвел самолет от населенного пункта и катапультировался.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения Mirage-2000 на Волыни. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу. На данный момент следователями установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники.

И, как отмечает авиационный эксперт Валерий Романенко, отказ электродистанционной системы управления является стандартной ситуацией для этого истребителя.

— У этого самолета электродистанционная система управления. Что это значит? Когда летчик выполняет какие-то движения штурвалом, он не управляет напрямую рулевыми поверхностями, он создает либо цифровой, либо аналоговый сигнал, который через компьютер передается исполнительным механизмам на рулевых поверхностях.

И, как сообщили Воздушные силы, произошел критический отказ электроники. Это означает, что собственно этот процессор не отрабатывал корректно направленные пилотом сигналы. И летчик просто не мог приземлить машину, получил команду покинуть ее и безопасно это выполнил, – объясняет авиационный эксперт.

По его мнению, в ближайшее время утраченный истребитель будет замещен. Так что критической потери для нас нет, отмечает эксперт.

— Пишут, что мы получили шесть Mirage, а обещали 12. И я думаю, что там такая же система, как и с F-16. Мы не можем все истребители, которые нам предоставили, разместить в Украине, поскольку не все способны защитить от ударов РФ. Некоторое количество самолетов находится на базах хранения в соседних странах. Вот мы утратили один истребитель. Через день, через два ему на замену из депо придет другой истребитель. То есть серьезных потерь нет. У нас было шесть истребителей, и через несколько дней у нас снова будет шесть Mirage-2000, — говорит Романенко.

Однако, несмотря на то, что подобные случаи неизбежны, а пилот сработал профессионально, Кремль ожидаемо подхватил это событие и стал использовать в своих целях. Российские пропагандисты для психологического воздействия начали раздувать эту историю, что мол, Украина неэффективно использует западную помощь, а сама техника от европейских партнеров некачественная.

— Старый пропагандистский российский тезис, что партнеры предоставляют Украине хлам вместо нормальной техники, на фоне этого события снова начал распространяться в информационном пространстве, — добавил политолог Владимир Фесенко.

Эта информация, безусловно, не соответствует действительности, но является попыткой дискредитировать саму военную помощь наших партнеров и, соответственно, вызвать разочарование у украинцев.

Таким образом, на этой неделе Украине пришлось столкнуться с настоящими вызовами — противостоянием внутри страны из-за законопроекта №12414, потерей самолета Mirage-2000 и продолжением российских атак.

И украинцы приняли их достойно. В частности, народ не дал ограничить независимость НАБУ и САП, выйдя на протесты в разных городах страны, а власти, осознав ошибку, не оставили общество один на один с возмущением и создали новый нормативный акт, усиливающий полномочия этих организаций.

Репутационные риски из-за падения истребителя были минимизированы профессионализмом пилота и разъяснением обществу закономерности таких случаев. К тому же, наши защитники неба стойко отражали атаки противника в течение недели, демонстрировав эффективность противовоздушной обороны.

Что касается других событий недели, то заседание Рамштайта-29 продемонстрировало поддержку Украины со стороны международных партнеров, а переговоры в Стамбуле хоть и были в основном символическими, все же имели положительный результат — стороны договорились о новом обмене пленными.

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